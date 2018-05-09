奇瑞汽车携多款 黑科技产品亮相

4月25日，奇瑞汽车股份有限公司携旗下多款重磅车型亮相2018年北京国际车展。在本届车展上，奇瑞汽车以“精彩无限 AI已来”为主题，推出了瑞虎家族新一代旗舰 SUV 瑞虎8、全新轿车产品艾瑞泽GX、LION 智 能 座 舱 以 及EXEED概念车，以强大的智能产品阵容勾勒了奇瑞品牌面向未来的发展愿景。

奇瑞汽车最新旗舰SUV瑞虎8正式上市，售价9.88万—14.28万元，以领先时代的智能互联科技展现了奇瑞智能化研发成果； 艾瑞泽GX定位更高，目标将瞄准A+级轿车市场的自主高端产品与合资主流产品；LION智能座舱和EXEED概念车呈现了奇瑞汽车面向未来的前瞻设计理念。此外，艾瑞泽5纪念版、瑞虎5x、瑞虎7、艾瑞泽5等量产车型及新能源车型的亮相更集中呈现了无限精彩的产品和科技魅力。

奇瑞汽车股份有限公司董事长尹同跃先生表示：“这恰恰是一个最好的时代，因为汽车业正在进入一个百年的风口和变革，电动化、智能化、网联化、共享化这新“四化”带着汽车产业焕发着前所未有的生机。我们正以开放的心态和主动地姿态与大家一起去迎接这个时代”。

（老 铁）