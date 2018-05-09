丘栋荣离职汇丰晋信-公募基金掀起人员变更潮

晨报记者 李 锐（基金主笔）

尽管没有去年那么多，但今年的离职变更潮同样备受关注。和往年一样，每年的四五月份，公募基金都会迎来人员变动潮，其中基金经理尤其是明星基金经理的变动，尤为引人关注。不过，相比去年，由于私募整体表现不佳，公募基金人员变动并没有那么凶猛，但“难留人”的老问题一直在困扰公募基金的发展。

丘栋荣离职汇丰晋信

就在近期，公募基金人员变动再度引发关注。4月28日，汇丰晋信旗下两只基金同时发布基金经理变更公告：汇丰晋信大盘、汇丰晋信双核两只基金的基金经理丘栋荣因个人原因离职。

2010年9月，丘栋荣加入汇丰晋信基金，历任股票行业研究员、高级研究员。2014年起至今年4月28日期间担任基金经理。而在林彤彤发生“老鼠仓”事件后，丘栋荣的业绩表现有目共睹。

2014年三季度末，汇丰晋信大盘的规模约3.5亿元，汇丰晋信双核的规模约4.69亿元。而在2018年一季度末，汇丰晋信大盘规模达到62.08亿元，汇丰晋信双核规模达到77.05亿元。事实上，这一规模相比半年之前还略有下降，2017年三季度末两只基金规模合计高达155亿元。从2017年末规模排名的情况来看，汇丰晋信排名提升的贡献不小。

汇丰晋信双核近三年的收益为50.53%，在900只同类基金排名第13位，其最新规模为77.05亿元。丘栋荣在2014年11月26日开始管理汇丰晋信双核基金，至2018年4月28日卸任，3年半的时间内任职汇报达到111.86%。

由此不难看出，丘栋荣的离职，对于汇丰晋信的影响可想而知。就此，汇丰晋信昨日给出回复，公司投研体系强调团队原则，坚持以严谨科学的投研流程作为支撑，以追求“三可”（可解释、可复制、可预测）的业绩作为投资的核心目标。这一目标不会因基金经理的变动而受到任何影响。

人员变动迎来小高潮

不过，就在近期，基金公司人员变动并不在少数。日前，根据公告，海富通原基金经理陈甄璞自5月3日起因个人原因离职所管理的7只基金，这7只基金包括海富通阿尔法对冲、海富通东财大数据、海富通欣益、海富通欣享、海富通量化前锋、海富通量化多因子、海富通创业板增强。其中，海富通阿尔法对冲为量化对冲基金，海富通创业板增强为指数型基金，另外5只为普通股票型基金或混合型基金。

从公开资料来看，陈甄璞于2008年5月加入海富通基金管理公司，历任量化分析师、投资经理、量化投资部副总监等职，离职前除了担任7只基金的基金经理外，还担任海富通基金管理公司的量化投资部总监。从海富通现有产品来看，该公司旗下采用量化策略的公募产品基本都由陈甄璞来掌舵。

由于近年来公募基金数量急剧增多，而基金经理的增长速度远远小于基金产品的增长速度，因此一拖多成为普遍现象，而每当一拖多基金经理离职时，基金管理公司旗下就有多只基金产品出现变动。

此外，4月28日凌晨，华夏基金公告宣布，总经理汤晓东因“个人原因”卸任，总经理职位暂时由华夏基金董事长、中信证券总经理杨明辉代任。作为公募基金标志性人物之一的范勇宏曾担任华夏基金总经理14年之久，在他离任之后，华夏基金已经经历两任总经理。与其前任滕天鸣类似，汤晓东的任职时间亦不满三年。

来自财汇大数据终端的统计数据显示，截至5月8日，今年以来共有基金公司人员变动超过900次，涉及基金公司超过60家，而在去年全年，这一数据高达2500次。

今年同比处于较低水平

不过，和往年相比，今年基金经理的变动整体确实较少。有数据统计显示，今年前4个月离职的基金经理人数仅58人，较去年同期出现小幅下滑。

数据显示，截至4月30日，今年以来离职的基金经理人数达到58位，而2017年同期有61位基金经理离职。实际上，自2016年以来基金经理的离职人数出现下滑，2016年同期有50位基金经理离职，处于近两年的最低水平。而在2014年、2015年则是基金经理“出走”的高潮期，2014年和2015年同期分别有73位、98位基金经理离职，要明显高于这两年水平。

值得注意的是，基金经理离职所涉及基金公司的范围也在缩小。数据显示，今年出现基金经理离职的基金公司达到41家，占比大约在40%左右，而2017年同期则涉及47家基金公司，要高于今年水平。实际上，在2015年和2014年涉及的基金公司分别达到50家、43家，占当年度基金公司总家数的50%左右。

数据还显示，基金经理离职达到3人的公司仅3家，其中很多为排在前25名的大中型公司。不过，还有一部分离职的基金经理处于“静默期”，尚未公告。

另据数据显示，今年前四月基金经理增聘情况较多，增聘了145位基金经理涉及81家公司，也就是说每个月都有36起左右增聘发生，相当于每天都有变化。而2014年至2017年，每年同期分别有81起、139起、132起、128起增聘，显然今年增聘情况要略高于往年。

后市判断出现分化

对于后市，基金经理的判断依旧分歧较大。对此，农银睿选混合基金拟任基金经理颜伟鹏指出，目前中小创的估值已经接近了市场在2016年低点时的估值水平，当前是布局A股的良好时机，中小创板块中有丰富的成长股机会，下半年的A股走势是主要围绕着流动性和盈利，策略上会继续精选个股，坚持自下而上选股投资，寻找产业内有较强竞争优势的个股。

同样，国联安远见成长拟任基金经理王超伟表示，从中长期来看，新旧动能切换大势所趋，政策加大对新技术、新产业、新业态、新模式的支持力度的信号明确，优质新经济公司将更被A股市场认可，未来盈利预期和流动性预期的改善进一步推进成长股行情。布局上会关注技术升级，制造升级，需求升级以及消费升级这四条大主线上。

而长信基金权益投资团队指出，伴随消费升级、经济转型、产业升级的推进，盈利相对稳定的传统蓝筹和成长潜力大的新蓝筹具备中长期投资机会；同时，随着基本面改善，估值再次回落低位，系统性风险被逐步释放，也迎来较好的建仓时机。据了解，长信价值蓝筹两年定开混合，聚焦具有发展空间的行业，精选可持续的龙头公司，包括受益于消费升级的大消费行业龙头，以及在中国经济转型中扮演重要角色的科技龙头。