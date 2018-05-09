度小满金融上线保险理财长江月月盈

文 达

“五一”过后，理财投资者的投资热情不减。日前，度小满金融旗下百度理财首发定期开放式保险理财产品——长江月月盈，满足投资者不同的的流动性需求。

据悉，“长江月月盈”是一款中低风险的保险理财产品，千元起投，持有期35天，可自动续投。截至发稿前，“长江月月盈”七日年化收益率为5.376%。

日前，百度宣布旗下百度金融正式完成拆分融资协议签署，拆分后新公司启用全新品牌“度小满金融”，实现独立运营。百度理财则是度小满金融旗下的专业化理财平台，提供基金投资、活期理财、定期理财等多元化理财产品。

1000元起投

七日年化收益率超5.0%

据介绍，“长江月月盈”是一款中低风险的保险理财产品，对接的是长江养老保险股份有限公司的“长江盛世天伦个人养老保障管理产品3号开放式组合"，风险等级为中低，适合追求稳健的投资用户。

经对比后发现，相较于投资周期同为35天、起投金额5万元、年化收益率4%-4.5%的多数银行理财产品，“长江月月盈”具有门槛较低、收益率较高等优势。

随时可买无募集期

期满可自动续投

据介绍，“长江月月盈”无募集期，拥有“随时可买，资金不站岗”的优势。投资该款产品的用户，如在交易日T日15:00前转入，T+1日即开始计算收益，T+2日便可查看收益。如在交易日T日15：00后转入，则计息日、查看收益率皆推迟一个交易日。

与此同时，为方便投资者操作，“长江月月盈”提供自动续投服务。35天为一期，到期后可自动续投下一期。当然，投资用户也可在持有期结束前，提前关闭自动续存功能，资金到期后即可出至安全卡，操作简单、方便灵活，满足投资者不同的流动性需求。

5月4日，“长江月月盈”首次上线，发售不到二天时间，额度就已经抢光。