风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

前一阵子，沪深两市处于阶段性磨底阶段，内外不确定因素较多，中美贸易摩擦谈判仍在交涉之中，在消息没有明朗前，多头也不敢轻举妄动，所以A股行情虽然不乏局部赚钱机会，比如生物医药股、芯片股始终表现很强势，但其他板块的持续性就较差，风险偏好的整体回升仍需要有更多积极信号来推动。

不过就二级市场内生力量而言，经过近几年管理层的不懈努力，还是出现了一些积极变化。比如过去很多公司热衷于大剂量送转股，但现在经过窗口指导，这一现象已经大为改观，很多公司修改分配方案改送转股为现金分红。根据2017年年报披露的信息，进行现金分红的公司共2746家，占比78.6%；预计分红总额约1.07万亿，同比增长14.8%；占2017年A股上市公司净利润总额的31.9%，略有下降。593家公司将发放股票股利，其中属于高送转的有57家，净利润同比增速平均为56%。

“总体来看，随着监管层反复强调上市公司现金分红，越来越多上市公司注重发放现金股利，分红总规模逐年稳步增长。据测算，如果分红计划全部实施，将为股市带来约2700至3000亿增量资金。”高智说，监管层已经将对高送转的监管提上日程，不少上市公司今年主动调整分配方案，未来公司分红与业绩的匹配程度有望进一步提高。

“虽然目前上市公司现金分红意愿总体积极，但两极分化现象仍不容忽视。2017年度，拟分红的前100名公司合计分红1360.42亿元，占深市总分红金额比例为42.52%。但仍有少数上市公司长年不分红。有部分上市公司因业绩较差、现金流紧张、持续经营能力不佳而无法分红，也有个别上市公司有能力却长年不分红，令投资者未得到有效回报，但不管怎么说，目前进行高送转的公司数量明显下降是好事，管理层应该继续推动和规范上市公司现金分红，多措并举积极引导上市公司增强现金分红意识。”郁教授道。现金分红是上市公司投资者获得回报的主要方式之一，也是培育投资者长期投资理念、增强资本市场吸引力的重要途径。

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