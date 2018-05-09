晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市承接上一交易日的强势，继续节节攀升，盘中保险股、国资改革股、医药股以及其他白马蓝筹股大涨，午后沪市依托30日均线继续向上拓展空间，最后沪市以上涨24点报收。

互联网医疗股涨不停

近日，国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（以下简称《意见》），其中明确指出，健全“互联网+医疗健康”服务体系，完善“互联网+医疗健康”支撑体系，加强行业监管和安全保障。

随着国民医疗健康意识的日益提高以及居民收入的不断增加，互联网医疗因其便利化、个性化、精准化等特点，未来市场前景更加广阔，叠加国家政策支持，相关上市公司有望顺着医药股的牛劲迎来“风口”，主题投资机会值得关注。

根据互联网医疗相关上市公司已披露2018年一季报数据显示，共有31家公司一季度净利润实现同比增长，其中，凯乐科技、浙大网新、和仁科技、创业软件、宜华健康5家公司报告期内净利润均实现同比翻番，表现不俗。

啤酒板块受惠夏季

从2017年年报及2018年一季报披露情况看，啤酒板块业绩逐季改善。据统计，啤酒行业内7家上市公司合计净利润经历2014年、2015年、2016年连续三年下滑后，2017年行重拾升势，净利润同比增长21.66%。2018年一季度，这7家上市公司中，有5家公司净利润实现同比增长，整体净利润增幅为14.52%。

机构认为，从已公布的2018年一季度啤酒公司的业绩来看，啤酒行业收入、利润总体转向正增长，新一轮的成长周期已开启。消费升级、单价提升将是未来啤酒行业发展的核心驱动力，具有格局优势的标的有望持续受益。另外，二季度、三季度是消费的旺季，世界杯赛事等也将于6月份陆续进行，产品提价效应有望逐步凸显，二季度业绩有望加速释放，板块后市行情值得期待。

好股不要怕震仓

在政策基调微调叠加资管新规落地后，不管是蓝筹股还是成长股均存在预期修复的机会。本周一一根放量中阳线，让投资者兴奋不已，这根阳线是在均线缠绕下出现的，突围意味更浓，因此更能让投资者迅速结束观望情绪。

笔者今年春节后，反复强调“好股不要怕震仓“的操作策略终于得到了回报，而所谓大盘正在“构筑多重复合底”的判断更是得到了验证。从时间窗口看，6月A股“入摩”已经进入倒计时，增量资金北上势头越来越迅猛，我们中小投资者要做的就是不要太纠结股指的涨跌，而是应该紧追市场热点逢低吸纳，持股待涨。