《2018新财富500富人榜》出炉-TMT成造富第一势力 多位传统富豪速朽

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，《2018新财富500富人榜》正式出炉。今年上榜的500位富人的总财富再次大幅增长，总和达到了9.57万亿人民币，首次逼近10万亿大关，同比增长约20%。这是有史以来第一次，中国前十大富人的身家均升至1000亿元之上。

IT行业成为中国最富有的行业，47岁的马化腾取代连任两年的王健林父子，以近2800亿元身家成为中国首富。过去一年，腾讯股票翻倍，而阿里巴巴的股价也上涨了56%，微信的用户近10亿人，而天猫则拥有5亿账户，马化腾和马云分别以2794.4亿和2602.6亿名列前两名，他们继续向世界富豪榜前列加速靠拢。前十富人行列中，马化腾、马云、丁磊、雷军4位来自TMT行业（TMT是科技（Technology）、媒体（Media）和电信（Tele-com）三个单词的首字母缩写），成为第一大势力，随着小米的上市，雷军的财富将由估值变市值，进一步坐实。

尽管经历宏观调控，但是去年港股的内房股估值暴涨，以及连续多年的市场增长，房地产依然是中国富豪辈出的领域，许家印、杨惠妍首次位列中国前五的富豪，去年的首富王健林依然名列前五。

在IT、房地产之后，制造业随着中国企业全球收购的脚步也在崛起，今年55岁的李书福在收购了沃尔沃、拿下戴姆勒大股东席位后，财富也爆发式增长，今年李书福/李星星父子成功跻身千亿俱乐部，这也是这一家族首次晋升至前十名。去年，李书福父子财富仅为283.3亿元，一年时间增长了269%，净增760亿。

在时势造英雄的年代，富豪崛起、陨落犹如流星滑过夜空，常常可见。2017年，多位重量级创业富豪陨落。包括了乐视贾跃亭，中科招商单祥双等。李彦宏、宗庆后等富豪在前一年的新财富500富人榜上分别名列前十。在新的富人榜上，李彦宏尽管资产增加了，从600多亿到900多亿，但排名下降到了第13名。宗庆后也出现了名次下降，新财富富豪最新评估财富为500亿，跌到了20多名。