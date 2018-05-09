董事长“不见了”南风股份重组告吹-连续“一”字跌停，曾为创业板首批8公司之一

晨报记者 曹西京

创业板首批8公司之一的南风股份(300004)近日公告，公司董事长、总经理杨子善失联。公司董秘表示，仍未能联系到杨子善，董事长失联原因仍在调查中。加上重组不成、业绩滑坡，这家曾经的百元股5月7日复牌后连续两天一字跌停，股价只有9.15元。

公司董事长莫名失联

南风股份5月4日晚公告称，董事会接到公司董事长、总经理杨子善家属通知，无法与杨子善取得联系。公司目前由副董事长常南代行董事长职务，日常经营管理工作暂由副总经理任刚主持。尽管公告称，公司及子公司日常生产经营活动一切正常，但其股价仍跌停。

公开资料显示，杨子善为南风股份控股股东暨实际控制人之一，持有公司股票6299.26万股，占公司总股本12.37%，其中处于质押状态6244万股。杨子善及其一致行动人杨泽文、杨子江合计持有公司1.69亿股，占公司股份总数33.15%，三人累计质押1.10亿股，占三人合计持股总数的65.33%，占公司总股本21.65%。5月4日时上述质押股票暂未触及平仓线，但不排除后续存在触发平仓风险的可能。

公司同日公告终止筹划重大资产重组，原计划通过发行股份及支付现金相结合的方式购买山东大海新能源发展有限公司99%股权的方案告吹。

利润奶牛子公司出事

南风股份位于广东佛山，是华南地区规模最大的专业从事通风与空气处理系统设计和产品开发、制造与销售的企业，主要面向核电、地铁、隧道、风力发电和大型工业民用建筑五大应用领域。

去年，南风股份经营不乐观，由于2014年高价收购的子公司中兴装备业绩增速下降，未能完成2017年度业绩承诺，公司2017年营业收入为8.76亿元，同比下降2.17%，归属上市公司股东的净利润0.30亿元，同比下降67.53%；扣除非经常性损益后为-2.91亿元，同比下降437.6%。而中兴装备涉嫌环境污染案，其董事兼副总经理陈卫平今年1月被逮捕。

南风股份表示，业绩下滑主要是由于全资子公司中兴能源装备有限公司经营不达预期，公司对其计提商誉减值准备额度较大所致。值得一提的是，中兴装备是南风股份2014年以19.2亿元收购的，形成了约9.47亿元商誉。2013年至2016年，中兴装备均完成了业绩承诺，并成为南风股份净利润“主力”。然而，2017年中兴装备业绩急转而下。面对业绩下滑和董事长失联，南风股份有点烦。