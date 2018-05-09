耶路撒冷美使馆将开馆，特朗普不去-特朗普大女儿伊万卡夫妇将出席下周美国新使馆启用仪式

海 洋（新华社专特稿）

从特拉维夫搬到耶路撒冷的美国驻以色列大使馆定于14日正式启用。耶路撒冷市政府7日将首批使馆路标竖立在耶路撒冷南部的阿尔诺纳区。

据美国白宫同一天发布的开馆仪式美国代表团人员名单，总统唐纳德·特朗普不会出席。

新使馆三语路牌有了

美联社报道，耶路撒冷市市长尼尔·巴尔卡特7日竖起第一块路标。耶路撒冷市市长办公室发布的照片显示，标志牌为白色，上面用英文、希伯来文和阿拉伯文写着“美国大使馆”。

路透社报道，市政工人在通往新使馆的道路旁竖起了路标。新使馆原为美国领事馆，所在区域大部分居民是犹太人。工人们清理了使馆周边的灌木丛，挂起美国、以色列和耶路撒冷市的旗帜。

巴尔卡特在社交媒体“推特”上发文：“这不是梦，是现实。我为今早挂上为美国大使馆准备的第一块路标自豪、感动。”

耶路撒冷问题是阻碍巴以和平进程的症结之一。以色列1967年占领东耶路撒冷后，单方面宣布整个耶路撒冷为“永久、不可分割的首都”。巴勒斯坦方面则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。

特朗普去年12月6日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，随后启动将美驻以使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷事宜。此举遭巴勒斯坦等阿拉伯国家以及世界多国反对。去年12月21日，联合国大会通过决议，认定任何改变耶路撒冷地位决定“无效”。128个国家对决议投赞成票。

巴勒斯坦高级谈判代表赛义卜·埃雷卡特7日发表声明说：“迁馆不仅非法，而且将阻碍两个主权和民主国家沿1967年边界获得公正持久的和平、即以色列和巴勒斯坦和平安全地相依而存。”

新使馆是临时办公场所

14日是以色列宣布独立70周年纪念日。此前外界预期，美方将派盛大代表团出席仪式，不排除特朗普亲自前往的可能。

但美国白宫网站7日声明显示，特朗普已选定赴以出席仪式的成员，其中不包括他本人。代表团由美国常务副国务卿约翰·沙利文带领，成员包括：美驻以大使戴维·弗里德曼、财政部长史蒂文·姆努钦、特朗普大女儿伊万卡夫妇以及总统国际谈判特别代表贾森·格林布拉特。

截至美国当地时间7日晚，特朗普未在“推特”上发表对这件事的看法。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡3月初启程赴美访问前说，将当面邀请特朗普参加新使馆启用仪式。特朗普4月自夸说，他替新使馆建设省下一大笔钱，同时表示可能出席开馆仪式。

按以色列《国土报》日报的说法，14日启用的新使馆是临时办公场所，只处理护照和签证等领事业务。只有美驻以大使弗里德曼和少数职员会搬入新馆。使馆未来的永久地址仍未确定。

对美方的支持，以色列国防部长阿维格多·利伯曼5日说，天下没有免费午餐，美搬迁使馆“有代价，但值得”。

巴拉圭跟风将迁使馆

7日，巴拉圭宣布将驻以使馆迁至耶路撒冷，成为继危地马拉之后，第二个追随美国脚步的国家。以色列外交部已确认这一消息。

以色列外交部发言人伊曼纽尔·纳赫雄7日发表声明说，巴拉圭总统奥拉西奥·卡特斯本月底前将访问以色列，出席开馆仪式。巴拉圭政府发言人证实，访问时间为5月21日或22日。卡特斯今年8月即将卸任。

危地马拉总统吉米·莫拉莱斯今年3月宣布，将在美国新使馆启用2天后，搬迁危地马拉使馆。

巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯7日访问委内瑞拉时说：“希望美洲大陆上的其他国家不要把使馆迁至耶路撒冷，此举违反国际法。”