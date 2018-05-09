以色列用“鞋”装甜点招待安倍-日本外交官认为首相被冒犯了

晨报记者 徐惠芬 综合报道

日本首相安倍晋三上周访问以色列，以色列总理内塔尼亚胡抱怨媒体关注不足。不过，在访问过去近一周后，因为一道备受争议的甜点，以色列媒体乃至全球媒体开始纷纷报道这次访问。

美国《华盛顿邮报》8日报道称，鞋子上餐桌的文化并不多见，而对于室外鞋不入内的日本文化而言，更是难以接受。所以，当安倍夫妇访问以色列，内塔尼亚胡夫妇把甜点装在鞋子里招待安倍夫妇时，引起热议甚至抗议，就不足为奇了。

“鞋子甜点”惊到两国官员

事情发生在5月2日，当时正开展中东之行的日本首相安倍来到了以色列。在进行了一整天的高级别会议后，以色列总理内塔尼亚胡和夫人在总理官邸招待安倍夫妇用晚餐。

晚餐由以色列明星厨师塞格夫·莫什掌勺，他也是内塔尼亚胡的私人厨师。最后上来的甜点极具创意，在一双金光闪闪的黑皮鞋里，装着黑白巧克力。

对于这道别出心裁的甜点，以色列主要报纸《新消息报》7日报道称，无论是日本的外交官，还是以色列外交部官员或是一些对日本文化有了解的高级以色列外交官，都被这道甜点惊到了。

“这是一个很愚钝的决定”，报道援引一名以色列外交官的说法称，“在日本文化里，没有比鞋子更低下的东西了，他们都不在家里穿鞋。”

一名日本外交官也称，世界上应该没有哪个国家，有把鞋放到餐桌上的文化，“真不知道这位名厨是怎么想的。如果是幽默，我们并不觉得好笑。我们认为首相被冒犯了。”

以方：厨师很有创造性

对于甜点风波，以色列外交部发布声明称，该部事先没有审核过菜单，同时表示，厨师很具有创造性，“我们很尊重也很感谢他”。

以色列外交部还补充称，“我们对日本首相有最高的敬意。”

塞格夫·莫什本人对这道“鞋子甜点”很自豪，7日还在社交媒体上晒出了这道甜点。据介绍，装甜点的鞋子是国际艺术家汤姆·迪克森的雕塑作品，这个艺术家的作品在全球许多博物馆都有展出，但此次是第一次在以色列的餐桌上展示，甜点名字为“门廊”。

不过，大部分网友评论并不认为，这是一道好甜点。一名网友称，既然这是外交场合的晚宴，就应该照顾客人的感受。“在日本，鞋子是可鄙的，他们经常在入口处就把鞋子脱掉。”

还有一名网友称，不用了解任何文化，就应该明白把鞋子放上餐桌是不合适的。

但安倍似乎很满意塞格夫的晚宴，据报道安倍还邀请塞格夫访问日本。