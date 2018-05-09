上海警方公布延安路高架“捉对厮打”男女处罚结果-别克司机：我不该下车，很后悔 路虎司机：这事可能毁了我一生

《延安高架上两对男女下车“捉对厮打”》追踪

晨报记者 吴艺璇

5月7日，“两车在延安路高架占路停车后，两对男女下车‘捉对厮打’”一事引发市民广泛关注。

经警方核查，当天驾驶员顾某（男）驾驶红色小客车由西向东行驶至延安东路高架石门一路上匝道时，遇陶某（男）驾驶的银灰色小客车变道，两车险些发生碰擦。随后，两车先后驶上延安路高架，顾某驾车故意阻碍对方行驶，至延安路高架西向东方向近西藏南路下匝道处，两车违法停在高架道路上，驾驶员顾某下车与对方驾驶员陶某、随车人员符某（女）扭打，红色小客车随车人员陈某（女）见状后也下车与对方扭打。昨天上午，上海警方公布了处罚结果，四名违法人员均受到了处罚。

在一顿拳打脚踢、互相撕扯的路怒之后，路虎司机和别克司机都暂别了自己的座驾，坐在了拘留所的椅子上，身上均有多处受伤。

处理结果

违法人员顾某（男）

因寻衅滋事被警方依法行政拘留10日并处罚款1000元，因在城市快

速道路上违法停车被处以罚款200元，记6分的行政处罚。

违法人员陶某（男）

因殴打他人被警方依法行政拘留5日并处罚款500元，因在城市快速

道路上违法停车被处以罚款200元，记6分的行政处罚。

违法人员陈某（女）、符某（女）

因殴打他人均被警方依法行政罚款500元

别克司机

当时正要送妻子去看病

44岁的别克司机陶某坐在拘留所内一副疲态，他掀起左边衣袖，露出打斗后肿起的手臂，又摸了摸左脸说：“我的手臂现在还是肿的，脸到现在还是热的。”7日中午，陶某开车送完儿子上学后，正准备送妻子去医院看病，“我老婆前一天还喊腿疼”。

新闻晨报：当时上高架前发生了什么？

别克司机：当时是绿灯，我变道很正常。

新闻晨报：你不知道转弯要让直行吗？

别克司机：那边有个柱子，我也没看到后面的车。我听到后面急刹车，他就开始骂我，还支我的车，起码有几公里。

新闻晨报：高架上不能随意停车，当时是你开车逼停他吗？

别克司机：到西藏路出口，我其实是想上去转出去的。他又支上来，我就停了，总不能撞他，我就下车了。我老婆劝我不要下车，我想下车讲开就好了，结果他下车就来打我。

新闻晨报：是谁先动手的？

别克司机：我没有先动手，他那么大的个子我会打他吗？他一上来就卡我脖子。男人啊，就是为了争一口气，他打我我肯定也要打他了。我老婆本来拉开我们，结果他车上那女的下来扯我老婆的头发，把她拖在地上。

新闻晨报：现在后悔吗？

别克司机：我开车10多年了，从来没有发生过这样的事情。我不应该下车的，还不如不还手，现在打也被打了，还被关进来了，真的挺后悔的。

路虎司机

一时冲动，现在压力很大

32岁的路虎司机顾某是个身高超过1.80米的大个子，在拘留所内，他还穿着打斗视频里那身白衬衣、灰裤子。不同的是，外面多了一件拘留所的蓝色马甲，身上还留下几处伤口：“我的眼角被打开了，下巴受了伤，吃东西没法下咽，腿上还被他咬了一口。”

新闻晨报：当时情况是怎样的？为什么会动怒？

路虎司机：我开车沿延安路瑞金路高架上匝道直行，他从边上的转弯车道变过来，差点碰擦。我年轻气盛，脑子一充血，就踩了油门在高架上逼了他两次。后来我在西藏南路准备小转下去。他连续变换两根车道逼停我，他开过来，然后先辱骂我，说“你什么意思”，要我下来，我就说“下来就下来”。行车记录仪和监控都可以看出，下车以后他们夫妻两个围殴我，导致我倒在地上，然后我同事下来进行劝阻。

新闻晨报：陶某说他的妻子是下来劝架的，而你又为什么会选择将行车记录仪的视频放出？

路虎司机：我之所以会把行车记录仪视频下载下来，是想证明整个案发过程到底是怎么样的。到底是谁错在先，谁错在后。虽然我在开车当中有些不雅的词语，比较过激一点。但是有监控视频可以证明，是他逼停了我，他先下车后，我才下了车，第一个动作是他先推搡我，之后我才推搡他。

新闻晨报：平时开车也容易路怒吗？

路虎司机：平时开车称不上吧，因为那天我家里的确有事，心情不好，开车的时候带了一点情绪，因为他的车身颜色正好是银灰色，高架那边有一根柱子，差点碰擦了，我也是事后才知道那里可以转弯的。我现在真的压力很大，最近刚买完房，每个月要还四五万元的房贷。是个叠加效益吧。当时正好情绪不对，一下子这口气就憋不住了。

新闻晨报：网上的谣言你有听说了吗？

路虎司机：没有。

新闻晨报：现在后悔吗？

路虎司机：我相信每个坐在这里的人都会说后悔，当时因为冲动，踏出了这一步。我年纪也比较轻，有家有孩子，这件事可能毁了我的一生。我最愧对的还是我的家人，我也是恳求媒体、市民能够给我一个机会，我知道这个事情对社会产生的负面效应是很大的，身为一个男人，错了，我肯定要站出来，该挨打就挨打，但不希望牵扯我的家人。

[心理学专家]

路怒者在本质上

是对自己不认同

一次路怒事件发生后，路虎司机说：“这件事可能毁了我的一生。”别克司机说：“现在打也被打了，还被关进来了，真的挺后悔的。”然而，路怒带来的不仅仅是对事件双方的伤害，对社会秩序也造成了影响。

“路怒，是愤怒的一种，这种愤怒在年轻一代身上越来越明显。他们很容易不满意，很习惯表达不满。”上海市心理咨询行业协会副会长王裕如说，如今的物质生活水平提高了，但路怒频现，年轻人吃一点亏就容易失控，“现代人的物质文明和精神文明岔开了，照理来说，物质文明的发展带动精神文明的发展，心态更好了，这是正向发展。但是，现在的人情绪反而越来越偏激。”

王裕如认为，那些“比我更好的”、“比我更多的”想法使得人们在现实生活中有了种种不满，造成了这种偏激。从表面上看，偏激是人们对外界的不满，是一种“一点事情就可以引爆”的过分反应状态。而本质上，这种偏激是对自己的不认同，同时也没有读懂自己的情绪，不知道如何控制情绪。“这是一种普遍的现象，需要全社会关注、重视。”