儿童重症意外伤害病例增多-今年前三个月，儿科医院急诊伤害病例增高近三成，多科室合力救治

晨报记者 陈里予

14岁的果果骑电瓶车不慎被大卡车撞伤，造成颅脑、肺、肝以及右肾等多部位损伤，治疗期间病情反复。13岁的加加不慎自6楼跌落造成严重的脊柱损伤。这样的惨剧频频发生。来自国家儿童医学中心、复旦大学附属儿科医院的数据显示，2018年1-3月的急诊伤害病例较2017年同期增高24.1%，其中因危重症多发伤而收入重症监护病房的患儿较去年同期增加了17例之多。

多科联手攻克难题

14岁的果果骑电瓶车不慎被大卡车撞伤，造成颅脑损伤、肺挫伤、血气胸、腹部闭合性外伤。果果在当地医院接受了介入治疗，然而在伤后的第12天，消化道开始大量出血。转入当日，果果的生命体征不平稳，血色素降低到5克并伴有大量鲜血便。在儿科医院创伤急救中心副主任、外科主任郑珊教授的极力主导下，介入科找到出血点，进行介入手术，果果的出血止住了，病情逐渐稳定并开始进食。但果果的病情并没这么简单，介入手术后2周，进食后2天，再次出现消化道大量出血。儿科医院创伤急救中心副主任、重症医学科主任陆国平欣喜地表示，最终果果的胆道出血治愈了。“如此的紧急及病情反复情况下，每次都是创伤急救中心多学科讨论，及时处理，才使得果果能够康复出院。”

13岁的加加不慎从6楼跌落，送至儿科医院，查体发现右下肢肌力0级，左下肢肌力3级。检查发现，除了右下肢的骨折、左上肢骨折、肺挫伤之外，严重的是腰椎爆裂性骨折，脊髓圆锥受压。加加需要紧急手术减压。多位专家决定紧急手术。快速、充分术前准备后，加加接受了4小时手术。儿科医院骨科主任王达辉坦言，脊柱经过及时手术，脊髓受压情况改变，加加术后左下肢肌力恢复正常，右下肢的骨折和左上肢骨折也进行了限期手术。“对于加加而言，这次手术是及时和成功的，他因此能够在今后正常行走。”

郑珊教授坦言，不仅是胆道出血、重症颅脑损伤、脊柱损伤，无论是何种多发伤，每一例患儿入院，儿科医院创伤急救中心的多个科室（重症、普外科、整形外科、神经外科、泌尿外科、骨科、心胸外科、放射科等）都是紧急联动，讨论和决定每个孩子的治疗方案。

重症意外伤害同比增多

2017年12月《中国青少年儿童伤害现状回顾报告》显示，每年有54194名0-19岁青少年儿童因伤害死亡。2010-2015年6年间，伤害一直是我国0-19岁青少年儿童的首要死亡原因，平均每10人死亡中有4.5人因伤害而死亡。在0-19岁青少年儿童中，1-4岁年龄组为伤害死亡占比最高人群。

儿科医院创伤急救中心每年仅收治入院的伤害患儿达3000余例，这些伤害包括交通意外伤、跌落/高空坠落伤、各类异物、溺水等，主要会造成重症颅脑损伤、脊柱损伤、实质性脏器损伤、胸部损伤以及很多重症多发伤。儿科医院重症医学科副主任贡海蓉介绍，儿科医院仅2018年1-3月的急诊伤害病例就达到12341例，较2017年同期增高24.1%。1-3月份期间有90余例伤害患儿进入急诊抢救室进行抢救。同期因危重症多发伤而收入PICU 的伤害患者达37例，较2017年同期（20例）增加17例。2017年的多发伤以重症颅脑损伤为主，而2018年除重症颅脑外伤外，有脊柱损伤、脊髓损伤等。

虽然今年儿科医院收治的重症多发伤较去年同期增长，但死亡病例数（1例）却少于去年（3例）。