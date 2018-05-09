为市民清洁空调 沪消保委联合苏宁开展公益活动

任 则

近日，上海市消保委联手上海苏宁易购开展“小狮清洗进万家”空调清洗公益活动。该活动为期7天，自2018年5月8日起持续到14日。

2018年夏季将至，气温升高，空调又将进入使用高峰，随之问题也来了：家用空调长期不清洁，易导致细菌藏匿，带来健康隐患。

“小狮清洗进万家”空调清洗公益活动由上海苏宁售后部门配备专业工程师与标准清洗设备，为市民提供上门检测、清洗、试机等服务。

苏宁内部人员表示，这次上门服务也是为了向顾客传递一些家电常识，帮助顾客营造健康温馨的家庭生活环境。上海市消保委家用电器专业办公室也提醒市民重视空调长期搁置易藏匿细菌、长期不清洗会导致制冷效果降低等常见隐患，房间空调器的检查与保养与家人的身心健康息息相关。

据苏宁负责此次活动的工作人员介绍，这次清洗空调活动的服务范围限上海家庭用户，空调无品牌和年限的限制，挂机与柜机均可报名参加。这是由市消保委开展的公益活动，除上门费外不收取检测清洗服务费等其他费用。上门费标准为市区15元/户，郊区20元/户。消费者可通过“微”报名或“店”报名的形式参与，即关注苏宁微信公众号“上海苏宁”回复“空调净洗”，或者到苏宁全市100多家连锁店或者苏宁小店总服务台进行报名。

上海市消保委开展苏宁易购“小狮清洗进万家”活动和开设“消保委帮您找”官方平台，旨在为广大市民消费者排忧解难。这不仅是为了倡导健康生活，也是对一些“黑网点”予以抵制和打击，以提升行业整体服务水准。

据了解，这已经不是苏宁开展首次暑前空调清洗服务。早在之前苏宁就曾与消保委紧密合作，推广空调清洁理念，为广大市民提供便民服务。

除了空调清洗，苏宁针对还推出了“30365”、Super VIP、专家V购、基于上门服务的送装一体、安装、开箱验货等服务，都是基于消费升级的行业背景下苏宁做出的转型与创新，最终是为了更好地服务消费者。