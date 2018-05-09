上海交大研制的无人驾驶小巴来了-自动躲避行人 扫码随叫随到

记者 董川峰

晨报讯 如今，在上海交通大学校园内有一辆外形小巧、造型别致的白色无人驾驶小巴，师生们只要在微信上扫码呼叫，无人小巴接到指令后就会自动来接。这辆小巴是由上海交通大学电子信息与电气工程学院杨明教授团队与青飞智能联合研制的。车上的自动驾驶系统采用了感知地图匹配的方法，通过激光点云对无人车进行定位和导航，不仅能自主驾驶，还能自动躲避行人。

据介绍，无人小巴采用了交大电子信息与电气工程学院硕士生张建林设计的一种智能算法，能处理小巴运行过程中可能遇到的各种危险场景，从而保证外部行人及车内乘客安全。

杨明表示，现有无人车过度依赖GPS进行定位，在徐汇校园这类GPS信号较差环境难以正常工作。针对这一问题，交大电子信息与电气工程学院博士生郭林栋采用SLAM技术建立了徐汇校园激光点云地图，通过地图匹配对无人车进行定位导航，使无人小巴具有更广泛的应用场景。

“车辆自身可以识别拦车这个动作，对于一些不按交通规则行驶的人和车，无人车也可以进行识别。目前测试阶段我们在车上配备有安全员，大多数情况下安全员不用做任何事，但一旦遇到一些紧急情况，他会按下急停开关，保证安全第一，小巴的外部也有急停开关，可以由外部人员按下，从而使车紧急停止。如果通过测试，到了真正运行阶段是不需要安全员的。”杨明介绍说，这款无人小巴没有方向盘、油门刹车踏板，系统能自动观察环境，进行转向和加减速控制，也能通过多传感器融合方式实现自动驾驶。充电5-6小时，可续航一天。