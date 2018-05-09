上海城市创新力名列前茅百度AI新营销赋能沪上企业

马文颖／文

当前，我国经济发展正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，创新驱动成为经济发展的主航道，很多城市正在深化互联网、大数据、人工智能与实体经济的深度融合，增强城市活力、创新力和竞争力。

中国社科院城市与竞争力研究中心与百度联合开展的“2018中国城市创新力研究”，研究初步显示，作为中国的经济中心，上海地区在创新环境、创新资源、创新绩效和创新活力等指标方面，均位列全国新一线城市前列。

“2018城市创新力研究”启

动，百度AI为上海“导航”

2017年上海市GDP首次突破3万亿元大关，成为全国第一个“破3”的城市。上海落实国家战略,提出全力打响“四大品牌”战略，加快建设国际经济、金融、贸易、航运中心和全球科技创新中心，促进城市高质量发展。

据了解，“2018城市创新力研究”将从创新环境、创新资源、创新绩效与创新活力多项指标数据指标，评估上海在创新领域的“硬实力”。百度借助自身的搜索大数据、AI技术等相关优势，为上海经济创新发展提供了全面的数据支撑。

通过“创业”、“创业政策”等关键词搜索指数，百度搜索大数据可以精准识别用户意图轨迹。“2018城市创新力研究”相关指标也初步显示，上海市对人才AI、区块链、大数据、云计算、AR等新技术的搜索指数在全国主要城市中处于领先，为其打造全球科技创新中心奠定了良好基础。

同时，通过比较上海企业在创新型信息流广告与百度搜索广告的选择，可以看到上海企业愿意通过创新模式进行营销探索的意愿强烈,前瞻性与创新意识居全国主要城市前列，有助于持续增强城市创新力。

“上海地区的经济态势，以及人均可支配收入的持续增加，给企业带来了消费升级、品牌升级及商业增长的黄金机会，企业决策者们应该抓住机会，营创新格局。”中国中小企业协会副会长刘纪恒说。

AI技术为营销“赋能”，提升上海企业创新力

作为城市商业活动主体，企业的创新代表着城市的创新活力。但随着媒介革新、数据和信息的大爆炸，不少企业决策者感到以往的营销不奏效了。

怎么让客户知道你的品牌？你知道你的客户在哪儿吗？客户知道你在哪儿吗——这三大痛点，正成为企业营销决策时最头疼的难题。

“当前我们正处在一个快时代，信息、物流以及支付等变得无比快捷、方便，以此形成了一个快消费时代。”5月8日举行的2018中国企业智能营销创新峰会上，百度搜索公司总裁向海龙表示，“快时代背景下，一个思维和步伐“慢”的企业生存发展必定举步维艰。快时代的企业家不仅需要拥有出色的产品能力，更要有优秀的洞察、营销，才能适应变化。”

中国中小企业协会副会长刘纪恒认为，面对无数的竞争者和信息爆炸，中小企业想要求生存、做强做大，必须在营销上持续跟进技术的步伐，人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术正是实现营销革命的有力工具。”

“数据的大爆炸、技术的升级、运算能力的提升，这些引发了媒体的大变革，进而倒逼企业进行营销创新”，百度搜索公司销售体系总经理顾国栋说：“百度为上海的老板们带来了AI赋能下的智能营销‘三板斧’，就是为了解决这三个难题。”

针对“客户不知道我的品牌，”百度提出了“开屏+聚屏+品牌专区”的品牌提升解决方案；百度“搜索+信息流”的解决方案破解“我不知道客户在哪儿”——亿万次信息检索量可以让客户主动找上门，信息流则精准推送给有相关意图的用户帮助其做决策。此外，针对“客户不知道我在哪儿”，百度本地广告可为本地服务商户精准覆盖周边5-30公里的用户精准捕获身边的商机。

上海摄影行业“小独角兽”VPhoto以商业模式和技术创新起家，搭建了业界领先的云摄影平台，在营销上，百度“搜索+推荐”成为他们最看中的模式。“百度将很多摄影兴趣用户直接转化为目标客户，目前百度已经成为VPhoto营销投入最多的主力阵地。”VPhoto创始人曹玉敏说。

业内人士认为，百度依托亿万网民搜索数据，以及AI、云计算、大数据等技术探索，能很好把脉区域经济的发展趋势，并通过AI赋能企业创新营销，激活城市活力。