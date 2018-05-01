临港打造陆、海、空无人系统测试区-为人工智能企业提供配套发展环境

首席记者 李 芹

晨报讯 在5月8日“临港地区陆、海、空无人系统综合示范区启动暨集中签约仪式”上，临港管委会正式发布了《临港地区陆、海、空无人系统综合示范区规划》，明确将临港地区打造成为国内首个无人系统测试场景全覆盖的地区，为人工智能企业提供最为全面的配套发展环境。

示范区一期将建设总长4.7公里的智能网联汽车测试道路、封闭测试场和部分开放道路测试区，面积约1平方公里的滴水湖无人船测试试验场区，以及直径6公里、高200米的两块低空多旋翼无人机飞行空域，后续还将根据发展需求进一步扩大测试区域的面积。

临港地区陆、海、空无人系统综合示范区规划定位清晰，并已具备良好的基础建设条件：

道路上，临港建设开放环境下的智能网联汽车试验区而非模拟环境，而有各种真实交通要素的实际驾驶道路，也正是智能网联汽车推向市场前最为关键的测试。

水域上，滴水湖是理想的无人船测试场，每年上海海洋节期间都会举办国家级的无人船比赛，滴水湖将帆船运动区域和无人船测试区域做出划分，将更加方便无人船企业开展测试。

空域上，经空军正式批复，临港地区获批两个高度200米的飞行空域和起降点，为无人机测试飞行打开了大门，也为临港通航企业的试飞交付提供了有利条件。

中国电信股份有限公司上海分公司、中国移动通信集团上海有限公司、中国联合网络通信有限公司上海市分公司、中国铁塔股份有限公司上海市分公司等信息通信基础设施建设企业，与临港管委会、上海市通信管理局正式签约合作备忘录，为临港人工智能产业发展以及无人系统综合示范区建设提供信息基础设施保障。

同时，共计约20家智能网联汽车、无人船、无人机企业与运营管理方签署了合作协议，获得临港陆、海、空无人系统示范区首批准入许可。

目前，临港已经成为人工智能企业的重要集聚区。依托智能制造产业基础，临港地区三年前就将人工智能作为主导产业进行培育，充分发挥政策优势，吸引了一批知名人工智能企业快速集聚。而根据同时发布的《临港地区AI与实体经济融合方案》，到2020年，临港将力争打造成为人工智能与实体经济融合的标杆区域，成为长三角区域产业协作一体化发展的新龙头。