到底哪些人离开了民办？

晨报记者 李星言 朱晓芳 实习生 侯雨薇

公民同招第一年，上海幼升小报民办人数大幅下降，比去年少了整整一半。到底哪些家长为孩子选择离开民办？晨报记者就此做了调查。

大多数家长求好更求稳

邬芯薏今年6岁，就读静安区南阳实验幼儿园。

芯薏妈说：“我们家孩子各方面能力不错，不过我们没有有意识地抓文化课。我们不是牛娃，即使去考了好的民办小学，也不能保证一定考进。万一考不上民办，要重新统筹公办，这样无法上对口好公办学校，这样对孩子来说有些折腾,而且风险很大。”

在芯薏一家看来，选择离家近、办学实力强、能让孩子得到全面发展的公办小学，是一个适合孩子的选择。

公民同招，求好更求稳，是今年放弃民办的大多数家长的心态。

对口“第二梯队”的也选择离开

球球就读的是徐汇区一公办幼儿园。对口的学校是上师大附小，属于民间说的“第二梯队”。从小班起，球球爸妈就决定报考逸夫小学。

公民同招政策公布，球球爸妈特别纠结。孩子本身天赋不错，又准备了那么久，说放弃就放弃，实在不甘心。而且一直听说民办小学在考民办初中时有优势，所以当时决定还是报考逸夫小学。

但新中考政策出台后，球球爸妈想法又发生了变化。

根据新中考名额分配政策，如果球球进的是对口公办小学，未来再进公办初中，等中考时不仅有希望去竞争自招，更有可能轮到市实验性示范性高中的名额分配，而不像民办初中直接要区内甚至全市竞争；另外，那30%分配给区里的名额，公办初中的孩子同样也有可能轮到，再不济还有裸考。

虽然球球在数学上确实不错，但牛娃多得是，谁敢保证一定能考进逸夫？今年又是龙宝宝入学高峰，很大可能性是进不了对口上师大附小。

更关键的是，从公办小学到公办初中的学籍对口是稳妥的，但如果进了民办小学，到时要凭户籍再进公办初中的话，是不是能排在优先级尚未可知。当然，如果有幸考上逸夫小学，以后考民办名校，中考时冲四校自招，这条路线也很完美。但毕竟孩子还小，充满了不确定性，万一他在小学里成绩不算靠前，进不了好的民办初中，要按户籍回公办如果又要统筹安排入学的话，反而不合算。权衡下来，球球爸妈还是决定放弃。

有中班家长提前放弃民办

政策的风向，也让一些中班孩子的家长提前做了规划，决定明年放弃报考民办小学。

嘉嘉在闵行一所民办幼儿园读中班，对口民强小学。原本家长打算冲一下盛大花园小学。为此，从小班开始，嘉嘉就在一家辅导机构读思维和看图说话，小班升中班的暑假掌握20以内加减法，中班上半学期刷完了《四五快读》 全7册，识字量1000字左右。即便如此，嘉嘉妈仍然有种深深的焦虑感。

公民同招政策出台，嘉嘉妈如释重负。她分析，公办本来师资、教学软硬件都不错，无非是因为生源被民办掐尖了，今后好生源回流进公办，公办在未来的升学率也会提升。决定放弃考民办后，嘉嘉爸妈立即把兴趣班换成了孩子一直想读的芭蕾和画画。

记者调查发现，目前正是培训机构暑秋续费的时候，不少思维机构里的中班家长都不再续费了。家长们觉得既然不报民办，就没必要学得那么多。艺术、体育类的培训班，成为更多家长的选择。