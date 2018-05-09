幼升小公民同招、新中考政策导向下，民办学校“降温”-民办小学今年报名人数减少近一半

记者 李星言 杨青霞

晨报讯 幼升小公民同招第一年，民办小学“大降温”，今年网报民办小学人数比去年整整少了一半，预计招录比为1.4:1。而受新中考政策影响，小升初报名人数也比去年减少了1.8万人。5月19、20日，本市将迎来公办小学第一批验证日、民办中小学面谈日。

据悉，2018年上海市幼升小信息登记18.04万人，其中报名民办小学1.99万人，预计报名录取比为1.4:1，2017年幼升小信息登记16.77万人，其中报名民办小学3.74万人，报名录取比为3:1。2018年上海市小升初信息确认14.81万人，其中报名民办初中2.97万人，预计报名录取比为1.4:1，而2017年小升初信息确认13.02万人，其中报名民办初中2.98万人，报名录取比为1.5:1。

报名人数大幅下降，明年报民办会更容易吗？

虽然今年民办幼升小的预录取比例为1.4：1，部分家长看了这个数据也许会偷着乐，认为民办更容易进了，因为竞争对手少了。然而当你有这种想法的时候，很有可能其他家长也这么认为。如果大家都这么想，明年报民办的人数有可能又一下子多出来，竞争又变激烈了呢？而且，民办学校报名人数虽少了，但热门民办学校的竞争可能还比较激烈。

上海社会科学院社会学研究所所长杨雄表示，幼升小公民同招和中考名额分配政策的影响力已开始体现，也为家长更理性、更全面地科学培养孩子指引了方向。上海市教育科学研究院普通教育研究所所长汤林春说，这是上海长期以来推进教育优质均衡发展上产生的影响，对教育生态是件好事，对家长来说，可以更理性地为孩子进行教育规划。