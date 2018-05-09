改变择校惯性，重塑教育未来

现代人生活中总有一种惯性，像一个陀螺，保持不断旋转，才能维持平衡。但鲜有人意识到，这种平衡的动力，很少听从于内心，而往往来自于外界的评判、世俗的价值、全社会的焦虑、虚荣和攀比。

在对待孩子升学这事上，很多家长也在经年累月中，形成了这样一种选择惯性：民办就是好；上不了民办，才去上公办。

惯性驱使下，不少家长带着孩子奋力旋转，力争每一个局部动作保持“最优”状态，却很少抬头看看，孩子的未来和方向，是否早已偏移。

全社会被这样一种惯性裹挟着、驱赶着，“鸡血”这个词，在家长圈应运而生。为了拼进民办，各种抢跑、赶跑，伴着焦虑、压力，夺去了教育的本真，褪掉了童年的多彩。择校，成为全社会的“痛”！其中的故事抑或事故，已无需赘述。

这种时候，就需要一种力量，更确切的说，是一股清风，来打断陀螺的惯性，吹散焦虑的盲从，停止心累的旋转，激活教育的生态。

政策来得正当时！三年来，上海义务教育招生围绕教育生态的调整，令择校的大环境，发生了一些根本性改变。

2015年“上海市义务教育入学报名系统”启用以来，改变了往年各区报名系统互不联网、信息不对称的状况，入学面谈时家长带着孩子疲于奔波多所学校的情况，得到根本遏制。数据显示，今年本市民办小学报名人数与招生人数之间的比例预计为1.4:1，而2017年为3:1，2016年为3.3:1，2015年为4:1，本市民办学校入学的竞争热度趋缓。

另一方面，近年来各区学区集团化办学，覆盖1000多所中小学，进一步促进了教育均衡。连续多年的绿色指标测评数据也显示，上海公民办小学学业成绩达标率均处于较高水平，超过99%，沪上小学“公民差异”正在逐渐缩小。

而民办学校也逐渐意识到，不能再靠生源办学，而要靠特色立校，关注自身内涵发展。当公办和民办的生源选择无差别，如果民办学校还能“跳”出来，为家长为社会所青睐，那才是真的优质。

一年来，本市政策组合拳迭出。外围，一把重锤，砸向乱象丛生的培训市场，“一标准、两办法”出台；内部，是百所公办初中提升计划。“入口”是幼升小公民同招，“出口”是新中考政策出台，在“入口”和“出口”同步调节。这，让家长们看到了政府优化教育生态的决心，让教育回归本源的魄力。

这是一种力量，也是一股清风。今年上海幼升小报民办人数，比去年减少一半！

政策及时出手，效果立竿见影，扭转了盲目旋转的教育惯性，吹散了唯民办是从的升学迷雾。让公办和民办站在同一起跑线上，公平竞争。让家长们不再盲目争抢“第一排”，大家一起心平气和坐下来、慢下来，为了孩子更长远的发展理性抉择。

（记者 林颖颖）