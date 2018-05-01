上海提升软硬件水平重塑南京路、淮海路形象-五改造项目今年迎客

[5个改造项目]

第一百货商业中心；世茂广场；新天地广场（原淮海路太平洋百货）；原淮海青少年商厦；雪豹商城

晨报记者 谢 竲

记者从昨天举行的市政府新闻发布会上了解到，上海将围绕加快集聚更多最新最潮的消费品牌、加快营造最优最好的购物环境、加快实现最高最划算的购物性价比三大核心任务，努力打响“上海购物”品牌。

据悉，本市将通过提升软硬件水平，重塑“中华商业第一街南京路”“百年淮海路”形象，同时也将放大中国国际进口博览会效应，瞄准全球优质商品和服务，集聚更多国际知名商业企业品牌、商品品牌和服务品牌，吸引本土时尚设计师、原创设计师品牌，打造国际消费品集散地、全球新品首发地、高端品牌首选地、原创品牌集聚地。

打造全球新品发布载体

黄浦区委常委、副区长陈卓夫表示，打响“上海购物品牌”，要在顺应新的消费形势的同时，满足和引导消费者的新需求，黄浦区通过打造场景、提升品质实现上述目标。

据悉，今年南京路、淮海路将有5个项目完成改造并开门迎客（详见开头链接），调整面积达23万平方米。同时还将引进M豆巧克力世界亚洲唯一旗舰店、Hel-loKitty中国首家旗舰店、Top-shop中国首家旗舰店等众多国际知名品牌的旗舰店、体验店。同时，借助4月29日锦江国际集团和百联集团合作签约的契机，将进一步促进淮海中路整体动线上的融会贯通。另外，还将推进新世界休闲港湾、外滩·中央二期等项目继续实施调整。

商业街改造以后，还要对商业街的品牌丰富度进行提升。陈卓夫指出，黄浦区拟推动“一带两轴五区多园”成为全球新品发布的载体。其中，“一带”就是外滩，百联时尚中心、老码头、外滩22号等连串成珠，将来可能成为新兴的高端品牌发布载体；“两轴”指的是南京东路和淮海路；“五区”囊括了新天地、豫园、思南公馆、人民广场以及世博滨江文化区；而“多园”则包括江南制造、八号桥等创意园区，“这些区域会成为新品发布地标性的载体，不一定是最贵的知名品牌，而是要集聚国际上最新最潮，满足消费者在线上没有办法得到满足的消费体验。”

此外，文化和商业、购物的融合也将成为今后一段时间的重要工作，除了继续做好上海时装周的配套工作，还将继续打造上海高级定制周、国际首饰设计时装周等“名片”。

推动购物中心多层次发展

近几年来，沪上各大购物中心快速崛起，打响“上海购物”品牌，又将如何避免区域同质化的现象，如何打造多层次、差异化的商圈？

市商务委副主任刘敏表示，从目前的监测数据来看，本市购物中心总体出租率处于比较稳定和合理的区间，特别是租金水平，整体保持稳中略升的态势。同时，的确有局部地区出现了供应节奏过快的趋势，目前已进行了适度调控。而从未来的规划发展来看，将着重推动上海的购物中心向主题型、场景化、体验式的购物中心发展。同时，也将积极强调相关部门在各方面的配套工作上提供有力的服务支撑，解决一些改造升级、业态创新方面的瓶颈，做好整体的商圈提升改造，包括信息化基础设施的铺设，以及商圈的连通工程等。

据悉，市商务委还将启动新一轮商业网点的研究，将新问题、新趋势对标新一轮城市总体规划和建设国际消费城市的新要求，明确今后一个时期全市商圈发展的建设思路和发展方向。

中博会助推“上海购物”

市商务委主任尚玉英表示，建设真正意义上的“购物天堂”，实质上是让消费者想得到，就买得到，“不仅是想得到中国的商品，还想得到全球的商品，因此，今年下半年即将举行的中国国际进口博览会提供了巨大的机遇”。

记者了解到，目前中国国际进口博览会已搭建了6+365天的交易促进服务平台，将会全面对接进口博览会的参展商，把来自全球各地的优质产品引荐到这些平台上，从而提供给中国的消费者。

与此同时，怎么最快、最便利地让优质的商品和服务进入到中国市场，第一时间让消费者体验、享受到，还要有相应的便利化监管制度，例如上海海关目前已经提出围绕展前展中展后，进行5个方面创新制度的安排，“这些制度将会在获得国家有关部门的同意之后实施，既解决进口博览会6+365天便利化方面的问题，同时又解决常态化的问题。所以，我们一定会抓住机遇，让中国国际进口博览会成为打响上海购物品牌的有力的发动机、助推器和试验田”。