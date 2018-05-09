子不语

早前，十三届全国人大一次会议对我国现行宪法进行了第五次修改，将“国家倡导社会主义核心价值观”写入宪法，确立了核心价值观的宪法地位。近日，中共中央印发了《社会主义核心价值观融入法治建设立法修法规划》，则代表社会主义核心价值观入法入规的实践将正式启动。

法安天下，德润人心。中国特色社会主义法治道路最鲜明的特点就是，坚持依法治国和以德治国相结合，“法律是成文的道德，道德是内心的法律”。但是必须看到，改革开放以来，在市场化、全球化、信息化的冲击下，带来的一项副作用就是道德滑坡、诚信缺失等问题。诚信缺失、假货泛滥、老人摔倒无人敢扶……当人们的思想意识日趋多元、多样、多变，价值取向变得各不相同，在这样纷繁复杂的变化中，道德有时显得手足无措、力不从心，必须确立反映全国各族人民共同认同的价值观。

虽然我国法律制度总体上反映了核心价值观的内容和要求，但同时也要看到，在很多方面还存在一些突出问题。比如价值导向不够鲜明，许多见义勇为行为得不到应有的肯定和褒奖，法律法规对各种不文明等行为普遍存在制裁力不足的问题； 又比如一些领域还存在立法空白，如个人信息保护法迟迟未能出台，个人隐私在网络时代得不到很好的保护等； 还有一些法律法规不配套，存在法律之间不衔接等问题，削弱了核心价值效力。

在这样的大环境下，通过宪法明确确立核心价值观的宪法地位，大力推动社会主义核心价值观入法入规就显得尤为必要。这需要我们强化道德对法治的支撑作用，发挥道德对法治的滋养作用，将道德要求贯彻到法治建设中，运用法治手段解决道德领域突出问题，依法加强对群众反映强烈的失德行为的整治，从而提高全民法治意识和道德自觉。

这更需要我们借助法治手段，将实践中广泛认同、较为成熟、操作性强的道德义务转化为法律义务，将“软性要求”转化为“刚性规范”，增强人民群众践行社会主义核心价值观的自觉性和约束力。用宪法和法律法规来推动核心价值观建设，既有利于社会主义核心价值观建设的规范化、制度化、常态化，也有利于社会主义道德的尊崇和维护。

何为善法、良法？即是能够让大家尽可能自觉遵守的法律体系。那怎样才能实现善法、良法？无非是遵守、执行的结果必然是利己又利他的，是公平的，对大家都有好处。将社会主义核心价值观入法入规，正是实现法治、道德、价值观的统一——使法律法规更好体现国家的价值目标、社会的价值取向、公民的价值准则，更加符合人民群众的实际需要，更有利于提升人民群众对法律法规的认同感和接受度。

因此只有社会主义核心价值观是衡量良法的重要尺度。有了核心价值观，中国特色社会主义法律体系就有了一条主线，有了价值灵魂。在接下去的实践中，我们需要进一步完善立法工作机制，始终以社会主义核心价值观引领和指导立法工作； 我们需要贯彻落实宪法规定，使每一项立法都符合宪法精神、反映人民意志、得到人民拥护；我们需要完善基本法律，在其指导思想、制定目的、基本原则、主要制度、具体条文中体现核心价值观。

小成靠勤，中成需智，大成乃德，终成于道。社会主义核心价值观是全国各族人民在价值观念上的“最大公约数”，是社会主义法治建设的灵魂。用法律来推动核心价值观建设，是一项基础工程、灵魂工程，也是我们的共同责任。