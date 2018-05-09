一幅幅神话巨制 画出生命的涌动

中华创世神话文艺创作工程首批主题创作已经完成，部分作品已在上海中国画院美术馆亮相。 /视觉中国

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晨报记者 徐 颖

中华创世神话文艺创作工程的第一批50多幅主题创作已经完成。上周，部分作品在上海中国画院美术馆亮相，一幅幅神话巨制风格多样、气势恢宏，叫人赞叹。据悉，其余部分作品仍在创作之中，创作组还将再留一些时间打磨作品。上海文联主席、创作工程组委会副主任施大畏表示，“好题材需要我们不断地打磨，才能为打造上海文化品牌提供可能性”。

民族文化与画家个性相融合

“开天辟地——中华创世神话文艺创作和文化传播工程”美术作品主题创作第一批签约于2016年5月。全国知名画家刘大为、冯远、施大畏等积极投入创作、打磨精品，北京、山东、西藏、内蒙古、新疆、深圳、浙江等地画家纷纷拿出佳作，上海画家也精心构思，反复修改，精益求精。这些创世神话创作不仅融汇各民族文化，还充分发挥了艺术家个性。

张培成的《涿鹿大战》描绘了一场壮大雄奇的战争场面，人物之多，元素之丰富，令人目不暇接。该作品吸收了很多壁画元素，画面壮观苍凉，让人站在画前仿佛能听到铮铮号角。“我喜欢壁画的朴素感、历史感和力量。艺术最本质的就是力量，人物造型也强调彪悍、有力量的感觉。每个人的艺术感受最要紧，我要求整个画面动人心魄。”张培成认为，创作神话题材是民族文化自信的表现，它让艺术家有可以想象发挥的空间。对于在创作中吸收古代壁画最原始、最有生命力的东西，他表示，“我们把民族最初的东西赋予今天的思想，对艺术的发展，对创造今天时代的艺术，都是非常有益的探索。”

马小娟则画了她早就想创作的题材《精卫填海》。她说，《精卫填海》的故事很励志，所以不想把精卫画得太痛苦。“我想表现一个少女从海浪中羽化成神的感觉，她是阳光的，有美感的。”画面中，精卫头戴花环，洁白的羽翼和白色衣裙融为一体，神圣又高洁。

画家洪健以《神农尝百草》来礼赞中华创世神话的精气神。他的二联画作分为了《访草·尝草》，描摹出在一种原始环境中的英雄的形象，诗意的画面跳出一片人与自然和谐共处的原始生机。画家在画面上添了白鹭，以此象征中华民族的希望。“神农尝百草的神话色彩没有其他故事那么浓，我让人物处在自然氛围中，表现几千年前人与自然亲近合一的状态。”

画家韩硕的《羿诛猰貐》几易其稿，还在做最后的打磨。“也许是因为我想得很多，小稿画得也多。而且这次好几幅作品都和后羿有关，如何拉开角度，画出和别人不同的东西也需要反复思量。”为了塑造理想的后羿形象，韩硕关于后羿射箭的姿态都反复研究调整。

施大畏在此次创作中完成了《共工怒触不周山》和《鲧的故事》，身为工程组织者之一的他表示，“我觉得很欣慰，感恩伟大时代，让艺术家有机会在这个平台上发挥自己的能量，为平台留下精彩作品。创作工程也让每个艺术家都在更高层面上，思考如何表达中华优秀传统文化。”

画创世神话画出生命的涌动

“画中华创世神话，起初大家可能不太理解，渐渐地，大家的创作变成了一个自觉的过程。”在第一批50余幅主题画创作作品中，施大畏欣喜地看到，“每位艺术家的角度不一样，风格不一样，理解不一样，但大多让我看到了一种情感的流露。这是难能可贵的。”

内蒙古画家海日汗画《龙狗槃瓠犬的故事》，采用了草原艺术特有的表现方式，让人感觉与天空的距离特别近。西藏画家巴玛扎西画《龙的变形》，则带有少数民族地区对于图腾的独到理解。田黎明画的《嫦娥奔月》，融入了印象派的元素，给人一种宇宙般的全新感受。李朝华画《天梯建木》，交出了两张截然不同的、完完整整的油画稿。以人物画见长的唐勇力这次画的《六畜兴旺》，以动物形象为主，很有风吹草低见牛羊的纯净自然。

曾经在创世神话连环画系列创作中有过不错表现的青年画家罗玲，前段时间生了一场大病，交出的《羿诛修蛇》画稿却令人眼前一亮，洋溢出年轻人特有的快乐、浪漫。旅美画家谌孝安画《小国寡民》，特意买了阿城写的《洛书河图：文明的造型探源》来翻阅，把漂泊海外多年的那种想家的感觉融入画中。

施大畏说，这些作品充分发挥了艺术家的个性与创造力，有的作品还很当代，有近乎抽象的东西；而神话本来就是想入非非的，各种想法都可以放进画面。

创作之外打磨也是重要环节

日前，《全力打响“上海文化”品牌加快建成国际文化大都市三年行动计划(2018—2020年)》发布，将深入推进“开天辟地——中华创世神话文艺创作与文化传播工程”列为46项抓手工作之一，这也为工程提出了更高的要求。

“开天辟地——中华创世神话”文艺创作与文化传播工程自2016年1月启动以来，美术组以小小的连环画作为开端，已经出齐的全套30本连环画，一本讲述一个神话故事。目前，100幅主题“大画”创作完成过半，受到评委专家一致好评，第二批大画也将陆续签约创作。不过，施大畏同时表示，创作之外，打磨也是重要的环节。他说：“我们并不急着将作品快速赶制出来，马上集结办展，而是希望将它们交给社会，让它们经看，拥有流传下去的感染力。这需要创作者们沉下心来，耐心打磨。”在他看来，创世神话这样的创作题材不能浪费，好题材可以成为艺术家一生的创作主题，“一个好的题材要能留在博物馆里，成为一个时代的精品。”

接下来创作组将组织画家观摩座谈，对不满意的作品“回炉”修改，并组织学术座谈会、观摩其他文艺形式的神话作品，帮助画家完善提高。施大畏说，“画大画，需要投入情感，不断完善知识结构，不断打磨。不管什么风格，走到极致就是成功。希望这样的题材创作，最后能变成画家自身存在价值的满足。”