瑞幸咖啡完成525家门店布局 发布“无限场景（Any Moment）”品牌战略

5月8日，瑞幸咖啡（luckin coffee）在国家会议中心召开发布会，宣布品牌愿景和公司定位，并正式发布“无限场景（Any Moment）”品牌战略。

瑞幸咖啡由原神州优车集团COO钱治亚创建，于2018年1月1日陆续在北京、上海等13个城市试营业，目前已完成门店布局525家，经过4个月产品、流程和运营体系的磨合，今天宣布正式营业。据发布会介绍，试营业期间，瑞幸咖啡累计完成订单约300万单、销售咖啡约500万杯，服务用户超过130万，4月18日，瑞幸咖啡APP位居苹果手机应用商店美食佳饮免费榜第一名。

发布会上，创始人兼CEO钱治亚分析了当前中国咖啡消费价格高、购买不便的行业痛点，公布了瑞幸咖啡“做每个人都喝的起、喝的到的好咖啡”的品牌愿景和“新零售专业咖啡运营商”的公司定位，希望应用新零售模式，实现产品、价格、便利性的均衡融合，为中国消费者提供一个高性价比、购买方便的咖啡选择。在产品上，瑞幸咖啡优选上等阿拉比卡豆，采用全球顶级咖啡机及配套设备，由WBC冠军团队精心拼配，新鲜烘焙、新鲜现磨，并全程直播每杯咖啡的制作过程以监控品质，确保给消费者的“必须是一杯好咖啡”；便利性方面，瑞幸咖啡通过密布的线下门店布局、高效的线上支付和快捷的物流配送，实现自提、外送相结合；此外，瑞幸咖啡还广泛应用大数据提升运营效率，以降低运营成本。

相较于传统咖啡品牌的“社交空间”，瑞幸咖啡更强调在移动互联网时代满足客户各种场景的需求。发布会上，钱治亚公布了瑞幸咖啡“无限场景（Any Moment）”品牌战略。根据该战略，瑞幸咖啡将开设不同类型的门店来满足用户多元化的场景需求，其中，有满足用户线下社交需求的旗舰店（Elite）和悠享店(Relax)，也有快速自提、服务商务人群的快取店(Pickup)，还有满足客户外送需求的外卖厨房店(Kitchen)。通过差异化的门店布局，瑞幸咖啡将实现对消费者日常生活和工作各种需求场景的全方位覆盖。

发布会现场，瑞幸咖啡还与6家全球顶级咖啡配套供应商签署战略合作协议，缔结“蓝色伙伴”联盟，分别是全球顶级咖啡机制造商瑞士雪莱（Schaerer）与弗兰卡（Franke）公司、世界百年糖浆品牌法布芮（Fabbri 1905）公司、全球最大的乳制品企业恒天然集团（Fonterra）、全球前三的咖啡生豆贸易商三井物产( MITSUI&CO.)、亚洲规模最大的专业咖啡烘焙厂之一台湾源友（Yeuan Yeou）等，共同致力为中国消费者提供高品质和专业化的咖啡产品与服务。

业内人士称，目前中国的咖啡消费已经进入快速增长期，过去十几年间，以星巴克、COSTA为代表的商业咖啡教育并培养了中国咖啡的小众市场，瑞幸咖啡的出现，将对中国咖啡消费从小众市场向大众市场过渡起到积极的推动作用。