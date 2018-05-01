【新时代·幸福美丽新边疆】西藏阿里：风雪凛冽话恩情

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新华网阿里5月9日电（张宸、雪珍）“中央给了我们太多的好政策，陕西的同胞们又不遗余力地援助，我们才过上了今天的好日子，要吃水不忘挖井人。”在阿里地区普兰县科迦村卫生室前面的空地上，71岁的尼玛多多老人动情地说着。

5月8日，宣讲现场。新华网 雪珍 摄

8日下午，普兰县科迦村举行“神圣国土守护者，幸福家园建设者”宣讲大会，尼玛多多老人结合自己的生活经历，给100多名群众讲今昔生活的巨大变化，诉说着党的恩情。

“在旧社会，我们村里的人吃不饱，穿不暖，房屋条件差，儿女不能及时接受教育，得病了不能及时治疗，过着牛马不如的生活。”尼玛多多说，“党的十八大以来，在中央关心下，油路通到了每家每户，家家喝上了自来水，孩子们在村里就能上学，这都是以前不敢想的生活啊。”

5月8日，尼玛多多在宣讲现场。新华网 雪珍 摄

高原的天气说变就变，宣讲过程中，大雪不期而至。出于身体健康的考虑，宣讲会暂时结束，但村民们被点燃的热情一点都没有熄灭。很多人钻进旁边的茶馆里、暖棚中，继续畅聊现在的幸福生活。

5月8日，宣讲现场的群众。新华网 雪珍 摄

窗外雪花飘舞，屋内却热火朝天。

“我十几岁的时候，还得从两三公里外的孔雀河打水，哪能想到现在能用上自来水呢？”38岁的巴桑欧珠说。

“是啊，那时基本靠走或靠牛。”村书记欧珠接话道，“哪像现在，都有四个轮子的小汽车。”

5月8日，茶馆里的谈笑。新华网记者 张宸 摄

欧珠说，除了享受到的各种补助，近几年村里牵头成立的农牧民施工队、砂石料厂和藏香厂等集体经济组织和专业合作社，每年的分红就有不少。

“大家参与到合作社中，在家门口就有钱挣，去年人均收入7000多元，建档立卡贫困户今年都要脱贫啦！”欧珠高兴地说，“特别是现在，村里正在建设边境小康示范村，家家户户住的、吃的、用的，都只会越来越好。”

5月8日，尼玛多多和领袖像合影留念。新华网 雪珍 摄

“我开茶馆有七八年了。这几年交通变好后，来的游客和运输人员多了，来茶馆里吃饭的人也多了，特别是我们本村的群众，生活条件变好了，都愿意结伴来消费。茶馆的收入越来越多。”看着大家讨论的热火朝天，茶馆老板益西忍不住插话说，“别看我这个茶馆小，甜茶，藏面，咖喱饭等大部分藏餐馆的菜都能做，平均下来一年也有八九万元收入呢！”

“哈哈哈……”益西爽快的“自夸”登时激起一片笑声。这笑声，和着窗外飞舞的雪花，带着群众对党和国家的感恩，飘得很远很远……（完）