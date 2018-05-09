厅局干部谈西藏（上） ——“新时代•幸福美丽新边疆”网络主题活动采访见面会

噶哇扎西 中国西藏网

“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动第一站——西藏行媒体采访见面会5月7日上午在拉萨举行。西藏自治区政法委、区脱贫攻坚指挥部、区发改委、区旅发委、区教育厅、区科技厅、区环保厅、区交通厅各1名负责人参会，中央网信办网络新闻信息传播局、西藏自治区网信办相关负责同志参会并主持。各厅局负责人围绕此次采访主题介绍了相关工作情况及取得的成效，并接受了媒体团记者的采访提问。18家中央和地方重点新闻网站记者参加。

图为“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动第一站——西藏行媒体采访见面会现场。

西藏自治区党委政法委副秘书长王建雷在介绍西藏综合治理工作情况时提到，党的十八大以来，西藏自治区在综治工作方面采取了很多重大举措，并取得了显著成效。尤其是十九大以来，西藏自治区始终坚持依法治藏、富民兴藏、长期建藏、凝聚人心、夯实基础的重要原则，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立总体国家安全观，牢牢把握推进国家治理体系和治理能力现代化的总要求，坚持专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理相结合，以勇于担当、敢于亮剑、大胆探索的精神，明确提出了一系列谋长效、强基础、治根本的重大思路，制定出台了一整套管全局、求突破、见实效的有力举措，切实加强社会治理创新，着力解决影响社会和谐稳定的突出问题，不断提高平安西藏建设的能力和水平，确保了全区上下安定祥和、各族群众安居乐业。

西藏自治区脱贫攻坚指挥部政研规划处调研员蒲正学在介绍西藏脱贫攻坚工作情况时说道，2016年以来，西藏自治区各级各部门紧紧瞄准现行标准下建档立卡贫困人口，围绕深度贫困地区实现“两不愁、三保障”目标，脱贫攻坚工作取得了决定性进展，为建设美丽西藏写下了亮丽的篇章。2017年全区贫困农牧民收入增幅达到16%，减贫15万人，贫困人口下降到33万人，贫困发生率下降到12.4%，1705个贫困村居脱贫退出，25个贫困县区达到摘帽标准，脱贫攻坚再创佳绩，各项工作进展更加有序、有力、有效。产业扶贫加快推进，2017年共落实产业扶贫资金202.06亿元，建设产业扶贫项目1720个，脱贫6.94万人，辐射受益人口达24万多人；易地扶贫搬迁进展加快，充分尊重群众意愿，坚持搬迁与产业配套、安居与乐业同步，积极稳妥地推进易地扶贫搬迁；教育扶贫逐步完善，全区义务教育阶段生均“三包”标准提高到3480元，新建村级双语幼儿园555所，改造义务教育阶段薄弱学校107所；生态补偿有效落实，面向有劳动能力的建档立卡贫困人口和边缘低收入人口，新增各类专兼职生态补偿岗位20万个，总量达到70万个，人均补助标准3500元；兜底保障日臻完善，农牧区最低生活保障标准提高到3840元，实现农村低保与扶贫开发政策的有效衔接，五保供养标准提高到4940元，残疾人“两项补贴”资金提高到每人每月55元、110元。

西藏自治区发改委党组成员、副主任姜太强介绍道，党的十八大以来，特别是十九大召开后，西藏自治区坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立新发展理念，坚持稳定是第一责任、发展是第一要务、民生是第一导向、生态是第一红线，正确处理“十三对关系”，奋力推进长足发展和长治久安，西藏经济社会发展保持了持续健康发展的良好态势。经济发展取得历史性成就，西藏自治区生产总值增速连续保持全国前三，2017年全区生产总值达到1310.6亿元、增长10%，今年一季度达到302.22亿元、增长9.5%；基础设施条件不断改善，重点项目扎实推进，发展基础更加巩固，《十三五项目方案》共安排189个项目，总投资6576亿元，规划“十三五”投资3586亿元；改革开放持续深化，积极推进“放管服”，商事制度、预算编制、资源税等重点领域改革；民生实事全面实施，脱贫攻坚取得重大进展，2013-2017年减少贫困人口53万人，覆盖城乡的社会保障体系基本建成，就业形势保持总体平稳，基本公共服务水平不断提升，全区文化产业年产值突破30亿元；特色产业取得长足发展，农牧业生产基础不断夯实，粮食产量首次突破100万吨，农畜产品加工企业总产值达到36亿元，并设立110亿元政府投资基金，加快推进旅游文化、清洁能源、净土健康天然饮用水、绿色建材等特色产业发展；生态文明建设步伐加快，启动实施“两江四河”造林绿化工程，建立区、市、县、乡四级河长制，全面落实大气、水、土壤污染防治，7市（地）环境空气质量平均优良率达95%以上，生态环境保护制度体系初步建成，有效保护了生物多样性，国家生态安全屏障不断筑牢。

西藏自治区旅发委副主任姬越在介绍西藏旅游产业发展工作情况时提到，西藏自治区坚持以人民为中心的发展思想，以供给侧结构性改革为主线，以推动高速度发展向高质量和绿色发展为目标，坚持以“特色、高端、精品”为导向，大力推进“重要的世界旅游目的地”建设，在促进各民族交往交流交融、推动西藏自治区经济结构升级优化、转变经济发展方式，助推供给侧结构性改革方面迈出了坚实的步伐。2017年西藏自治区全区累计接待国内外游客2561.4万人次，比上年同期增长10.6%，实现旅游总收入379.37亿元，同比增长14.7%。2017年旅游人次和总收入较2013年均翻了一番，连续5年保持了10%以上增速。2017年西藏自治区还发布了“冬游西藏•共享地球第三极”市场促进活动，在国内外引起了强烈反响，掀起了冬游西藏热潮。2018年1月至3月西藏自治区全区接待国内外游客106.03万人次，同比增长49.5%，实现旅游收入126.25亿元，同比增长47.2%，在西藏旅游发展史上达到了同期最高水平。未来西藏旅游还要做到优化空间布局，促进全区协调发展；丰富产品体系，打造世界级旅游精品；提升旅游目的地形象，扩大市场影响力；健全公共服务体系，强化支撑能力；推进板块旅游建设，打造无障碍旅游区；以“旅游+”为引领，推动融合发展。（中国西藏网 记者/噶哇扎西）