上海大调研，与您天天见

从今年1月中旬开始，不少市民会在每天早上8点准时打开微信，关注下“小研”当天又有哪些更新推送。

“小研”是粉丝们对“上海大调研”微信公众号的昵称。自1月12日上线以来，“小研”已推送各类大调研稿件300多篇次，总阅读量近百万次，收获订阅用户数近四万。四个月来，“小研”一方面追踪各级干部的调研过程，及时反映市委大调研工作成就及推动情况；另一方面也开通渠道听取民意呼声，鼓励市民们为大调研献计献策。目前，公众号下的“多倍镜”栏目共收到市民意见建议3.4万余条，“小研”团队将留言分类整理筛选后提供给相关的区和委办局，收到各单位的反馈信息后及时通过每周六的《多倍镜下》栏目向公众发布。截止5月初，已有数百个问题得到各相关部门的答复和解决，切实让小研粉丝感受到大调研中的获得感，也让各部门的大调研工作能够更有针对性地开展。

“书记手记”和“调研手札”也是深受研粉喜爱的栏目，在这里可以看到各区和委办局的负责人们在大调研中的所感所得以及解决问题的思路。四个月来，“上海大调研”微信公众号的“书记手记”和“调研手记”栏目推送了70多篇调研手记，作者中既有区委书记、区长、各委办局书记，也有各街镇、居委会等基层书记，突出反映各级政府部门负责人在大调研中听实言、察实情、出实策的内容。在春节假期前和五一长假中，公众号还推出了《小年夜，听他们说大调研》和《12个委办局的民生调研，谁最热？小研请你“排排座”》两项活动，通过邀请网友为各部门负责人的调研进行投票排名，促进各级部门能够直面问题补短板，破解矛盾促发展。此外，从4月2日起，大调研微信公众号还通过开设的“小研论”专栏，定期推出深度解读的评论性文章，思考回顾阶段性工作，对全市大调研持续有效推进的监督。

2018已过三分之一，有序推进中的上海大调研正站在改革开放再出发的新起点上，不断为推动高质量发展构筑新优势。接下来，“小研”在及时准确传递上海大调研工作讯息的同时，还将不断利用各类新媒体手段收集整理群众对大调研工作的意见建议，力争让更多上海市民认可大调研、参与大调研、献计大调研。若您有任何与大调研相关的想法和建议，可搜寻微信公众号 “上海大调研”、微信号“shddy2018”，或直接扫描本文附上的二维码，添加关注并留言。

“上海大调研，天天见！”（网站首页图：晨报微信制图）