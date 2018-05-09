首届中国国际进口博览会筹备工作进入实战！李强再赴现场抓推进落实

本报讯 市委书记李强今天上午（5月9日）在中国国际进口博览会筹备工作现场指挥部调研时强调，首届中国国际进口博览会筹备工作已经进入实战阶段，要按照以习近平同志为核心的党中央决策部署，齐心协力、通力合作，全力推进落实各项筹备工作，努力办成高水平的国际一流博览会，不辜负中央的信任和重托。

调研期间，李强为中国国际进口博览会筹备工作现场指挥部揭牌，并同商务部副部长王炳南，市领导周波、吴清察看了指挥部机构设置及日常运行情况。来自商务部、进口博览局和市商务委“推进办”等各方面相关工作人员40余人已先期集体进驻，集中办公，各项沟通协调工作正在有条不紊开展。工作间墙上，进口博览会筹备工作相关制度和推进任务书一目了然。李强说，现场指挥部是前方总指挥，是筹备工作的中枢，要着力提高办事效率，及时发现问题，及时沟通协调，共同努力更好推动问题解决。

随后召开的座谈会上，李强听取现场指挥部相关工作汇报，并就关心的问题同大家一起分析讨论，明确下一步工作要求。他指出，中国国际进口博览会是世界上第一个以进口为主题的国家级博览会，是我国主动向世界开放市场的重大举措。上海必须举全市之力做好各项筹备工作，确保首届中国国际进口博览会取得圆满成功。

以上为调研进口博览会筹备工作现场指挥部

李强指出，要靠前指挥、强化协调。上海的同志要加强同各相关国家部委的沟通协调，及时主动请示汇报，把工作做深、做细、做在前头。现场指挥部要主动对接上海市各相关职能部门，加强信息沟通交流，及时了解掌握工作进展情况，帮助协调解决工作中遇到的难题。上海城市保障领导小组17个工作组的成员单位要牢固树立“一盘棋”思想，通力配合现场指挥部，全力抓好各项工作落地落实。

李强指出，要倒排时间、后墙不倒。各项任务已经明确，要挂图作战，排出任务书、进度表，每周有目标、每天有安排，通盘考虑各种因素，确保筹备任务按期顺利完成。重点工程项目要咬住目标节点，保进度、保质量，充分体现上海文化、江南特色、中国元素、国际气派；薄弱瓶颈环节要抓牢不放松，持续用力往前推；容易疏忽的问题要抓紧制定预案，提早模拟演练，及时查找问题、发现问题、解决问题。

李强强调，要高效运转、狠抓督查。现场指挥部要进一步落实责任，根据时间表、任务书、责任人，密切跟踪督办任务落实情况，加强现场督促检查。要坚持问题导向，针对可能暴露出来的问题情况，与有关部门及时衔接，做好周密安排。要加强过程管理，坚持统一指挥、整体部署、分级管理、各自负责。要聚焦重点工作，确保各类信息有效对接，确保各项措施落到实处，确保各项任务万无一失。