李强主持召开市委网信领导小组会议：以网络强国战略思想统揽上海网信工作全局

本报讯 市委书记、市委网络安全和信息化领导小组组长李强今天（5月9日）主持召开市委网络安全和信息化领导小组会议。会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神，自觉以网络强国战略思想统揽上海网信工作全局，在构建网上网下同心圆、筑牢网络安全防火墙、以信息化激发新动能上用劲使力，不断推动上海网信事业再上新台阶

市委副书记、市长、市委网络安全和信息化领导小组副组长应勇出席会议并讲话。市委副书记、市委网络安全和信息化领导小组副组长尹弘，市领导陈寅、周慧琳、诸葛宇杰、龚道安出席。

会议指出，全市网信战线认真落实中央和市委决策部署，各项工作扎实有力，上海网络生态持续改善，各项网信工作取得积极成效。当前，上海网信事业发展站在新的起点，要深入学习领会网络强国战略思想的重大意义和科学内涵，并贯穿于全市网信工作全过程、各环节。要以党的领导为根本保证，坚持正能量是总要求、管得住是硬道理，把握安全防护是基本功、为民惠民是落脚点。要着力构建网上网下同心圆，做强网上正面宣传，建强网上主阵地，旗帜鲜明坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向。加快形成多主体参与、多种手段相结合的综合治网格局，依法管网、依法办网、依法治网。要构筑坚实的网络安全防火墙，夯实关键信息基础设施安全防护，加强网络安全态势平台建设，抓好数据安全和个人信息保护。要以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，充分发挥上海自身优势，打好核心技术攻坚战，做大做强数字经济。要加强党对网信工作的集中统一领导，完善市、区两级工作体系，建强网信人才队伍。

日前，李强就进一步做好全市网信工作赴市委网信办调研。李强走进各业务处室，详细了解日常工作流程，对网信办聚焦全市重点工作推出“上海大调研”微信公众号表示肯定，要求搭建好听民意、集民智的网络平台，及时梳理集纳市民群众反映强烈的问题，实实在在推动问题解决。市领导还察看了媒体影响力排行榜、网络安全态势感知等系统，就网络生态治理、网络安全保障和统筹协调各方力量等提出要求。