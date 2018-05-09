上海举行全面从严治党“四责协同”机制建设推进会：李强——进一步落实总书记指示要求 健全完善“四责协同”机制

本报讯 上海市全面从严治党“四责协同”机制建设推进会今天下午（5月9日）举行。市委书记李强强调，要进一步落实习近平总书记对上海提出的在全面从严治党上有新作为的指示要求，在实践中不断健全完善“四责协同”机制，知责明责更清晰、履责尽责更到位、督责问责更有力，以管党治党责任的落实推动各项工作责任的落实，着力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。

市委副书记尹弘出席，市委常委、市纪委书记廖国勋主持，市委常委翁祖亮、诸葛宇杰出席。嘉定区委、闵行区委、市教卫工作党委、上港集团党委作交流发言。

李强指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚定不移推进全面从严治党。上海在落实管党治党责任上深化细化，建立了党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任、班子成员“一岗双责”的“四责协同”机制并扎实推进，体现了对落实党委主体责任、纪委监督责任的具体化，体现了责任落实中的问题导向，体现了在全面从严治党上的改革创新精神，实现全面从严治党从“一家做”到“大家做”、从“要我做”到“我要做”，推动走出一条管党治党责任落实的新路子。

李强指出，要在实践中不断健全完善“四责协同”机制，加快构建主体明晰、有机协同、层层传导、问责有力的责任落实机制。“四责协同”，知责明责是前提。要明确四个主体各自责任和相互责任，党委要抓好本地区、本部门全面从严治党工作的总体部署和推进落实，强化责任分解、检查考核、责任追究。纪委要发挥好党内监督专责机关的作用，强化监督执纪问责。党委书记要管班子、带队伍、作表率，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要案件亲自督办。班子成员要严格履行分管领域从严治党责任，加强干部的经常性严格教育管理。要促进四个责任有效衔接，形成项目清单和责任清单。落实责任，关键在于履责尽责。要抓紧补齐“一岗双责”短板，真正做到管党治党与业务工作同考虑、同部署、同实施、同检查。要坚决管住问题多发易发领域，盯紧“四风”问题，关注改头换面、隐形变异的新动向，聚焦公权力大、公益性强、公众关注度高的领域，发现一起查处整改一起。要推动全面从严治党向基层延伸，打通全面从严治党“最后一公里”。督责问责是“四责协同”机制建设的重要保障。要强化问题发现，提高督责问责的针对性。持续用好问责利器，敢碰硬、动真格、见真章，发挥督责问责的震慑性。完善“一案双查”制度，加大监督监察力度，强化督责问责的刚性。

李强强调，要以落实“四责协同”推动全面从严治党实现新作为。通过“四责协同”常态化、长效性机制建设，引导全市各级党组织和党员领导干部真正把管党治党责任放在心中、扛在肩上、抓在手中，紧扣新时代新要求，紧密结合上海党建实际，创造更多鲜活经验和品牌项目，形成更多上海党建工作的特色和亮点。要聚焦中心工作狠抓管党治党责任落实，以从严管党治党推动市委各项重大决策部署落地落实见效。要通过“四责协同”机制建设，把正向激励和负面惩戒的导向树起来，把要求干部讲政治、懂规矩、守纪律同激励干部抓改革、搞创新、提效率统一起来，鼓励开拓作为，支持善作能为，问责无所作为，惩治腐败行为，鼓励干部干事创业，形成心齐气顺劲足的良好局面。