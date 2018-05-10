本周六申花主场迎战重庆-吴金贵：前锋引援已有初步方向

晨报记者 甘 慧

本周六，绿地申花将坐镇虹口足球场，对阵重庆斯威。昨天上午，球队在康桥基地进行了公开训练，上一场比赛中因伤下场的莫雷诺和秦升都缺席了训练，再加上处于治疗康复期的毛剑卿、曹赟定、朱建荣和李运秋等，参加训练的只有二十来人，所以球队专门从预备队抽调了队员。

本赛季开始至今，申花就饱受伤病的困扰，伤员几乎可以凑成一个首发阵容，球队的首发阵容总是不断变化。对此，球队专门进行了总结，分析出现那么多伤病的原因。吴金贵介绍说：“从去年足协杯决赛之后，再到新赛季开始前，整个准备期非常短，球员们的恢复和释放时间很短。在欧洲的拉练尽管效果很好，这一方面也是因为足协杯夺冠后的“余威”，大家训练中都很投入，但如果你没有全部释放完就进入高强度的训练，也许短时间内效果很好，但很容易有疲劳的积累。在六周之后我们就开始了高强度的比赛，随后就是3到4天一场比赛，所以球员们很疲劳，伤病开始产生，再到心理上对于比赛的厌倦，导致体能上消耗很大，恢复时间也不够。”

按照曹赟定、朱建荣的恢复情况，他们其实已经可以开始跟队训练，但是考虑到间歇期前只有两场比赛，近阶段球队的伤病实在太多，所以球队选择最为保险的方式，吴金贵说，“曹赟定、朱建荣其实是可以投入训练了，但我们担心他们如果急着复出训练，会对之后产生影响，所以不想冒这个险，因为两场比赛之后有一个7周的间歇期。”

二次转会期也是各队进行调整的好机会，由于马丁斯重伤，申花必然会引进一名外援前锋。吴金贵也介绍了相关情况，“我们根据球队的情况，尤其是在马丁斯伤了后，我们都在商量该如何去找一个合适的球员。我们不会冒很大的风险，而且现在中超也有引援的限制，我们肯定会找实用的外援，而不是一定要找大牌。现在初步已经有方向了，但现在的情况就是俱乐部的信息还没有出去，但外面就已经传得沸沸扬扬，这种吸引人眼球的新闻很多，但俱乐部肯定会根据实际情况去做决定。今年你们也看到了俱乐部的务实，没有在内外援的引进上做大投入，但在青训上我们做了很多为将来的投入。”

尽管目前申花面临着很多的困难，但是吴金贵对于未来还是很有信心，“其实我们大部分联赛的表现还是不错的，但有的比赛其实不光是我们队表现不好，现在联赛排在第一位的两支队也就赢了6场球，而我们赢了4场，所以差距并不大，联赛就是这样，时赢时输，彼此之间的风格也会相互克制。”