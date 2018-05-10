亚冠八分之一决赛首回合　上港客场1∶3不敌鹿岛鹿角-佩雷拉：第二回合要实现逆转

晨报特派记者 俞 炯

（茨城5月9日电）

出战亚冠淘汰赛首轮的上海上港在客场出师不利，在周三晚上的八分之一决赛首回合比赛中1∶3输给了鹿岛鹿角。尽管拿到一个宝贵的客场进球，但是想要在下周三的主场比赛中翻盘还是有难度的。

本场比赛前，上港队主帅佩雷拉强调要先做好防守，整个上半场直到丢球前球队的战术就是防守反击，回撤很深主动交出了中场的控制权。但没想到的是，却偏偏被对手的两个角球进攻和自己的一个乌龙球，导致球门三次被攻破。这也是本赛季上港队第一次在单场比赛中失球超过两个。

赛后，佩雷拉也是对这三个丢球十分不满，“我有些失望，很难相信，也很难理解今天会是这样一个结果。我们的三个失球对于对方来说太轻松了，简直就是送给了对手三个进球。”

不过佩雷拉和上港队的球员们并没有失去信心，都表示球队完全可以在第二回合主场的比赛中完成逆转。“我们控制了下半场，打出了我们想要的进攻套路，取得了很多的机会，但只打进一球，这也有些遗憾。”佩雷拉说道，“下场比赛回到自己的主场，我们只要不再犯这样类似的低级失误，完全可以通过两个进球来实现逆转。”

对于球队三线作战体能是否出现问题的提问，佩雷拉也承认，的确这场比赛球员们感到了疲劳，“但是我们的阵容并不完整，没有强大到一定可以战胜对手。而且下半场我们一次击中门柱，一次击中横梁，比赛最后一分钟武磊还有一个好机会，这就是足球。当然我们也的确需要提高把握机会的能力。”