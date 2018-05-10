火箭勇士会师西部决赛-保罗：不只是为了西决

见习记者 吴文俊

北京时间5月9日，NBA 季后赛上演两场西部半决赛争夺，休斯敦火箭主场以112∶102战胜犹他爵士，以总比分4∶1晋级西决。而另一场争夺中，卫冕冠军金州勇士同样在主场取胜，以4∶1的总比分淘汰鹈鹕，与火箭会师西部决赛。

常规赛全联盟战绩最佳的两支队伍会师没有出乎太多人的意料，同时这也是两队继2014-2015赛季在西决相遇之后，又一次会师为总决赛名额而战。而随着火箭重返西决，球队后场核心克里斯·保罗身上的魔咒也随之烟消云散。

在克里斯·保罗生涯的第13个赛季，这位老将空降航天城，他与哈登联手组成的后场发动机，给火箭带来了质的改变。不仅带队打出了65胜17负的出色战绩，将火箭队史单赛季的胜场纪录足足提升了7场，还在常规赛阶段力压霸主金州勇士，登顶联盟常规赛王座。

所有声音都说，保罗的加盟让火箭有了冲出西部的本钱，但在这位全明星后卫眼中，冲出西部之前，心理上还有一道坎必须跨过去——从未杀入分区决赛。

生涯的13个赛季，保罗10次闯入季后赛，曾经4次带队进入分区半决赛，而这其中有2次只差1场胜利就能进入分区决赛。只不过，2008年分区半决赛第7场，他的黄蜂输给了马刺，那也是保罗生涯第一次季后赛之旅。2015年快船在总分3∶1领先的情况下，惨遭火箭大翻盘，最终出局。

于是，多项尴尬纪录找上了保罗。在所有没进过分区决赛的球员中，保罗是季后赛经历最丰富的球员，生涯前86场季后赛没有一场属于分区决赛。另外，保罗9次入选全明星却没进过分区决赛，这一数据跟多米尼克·威尔金斯持平。

过去的经历，也让他始终无法安心，即便在系列赛总比分3∶1手握赛点之后。在第四场赛后接受记者的采访时，保罗的回答依旧很谨慎，“这就是一个过程，我之前就经历过这个，但情况很快就急转直下了。你能理解我所说的吗？”

面对外界的质疑甚至讥讽，保罗始终没有放弃，在这场晋级之战中，保罗贡献了季后赛个人生涯新高的41分外加全场最高的10次助攻，在哈登身体状况不佳的情况下，把火箭队扛在了肩上。尤其是在第四节比赛中，保罗独得20分。当爵士追到96∶97只差1分时，保罗在接下来的四个回合中接管进攻，连续四次跳投命中，其中包括两个三分球，帮助火箭彻底锁定胜局。

赛后，保罗表示首次打进西决并没有让他感到丝毫的放松：“一点都没有，谁只是为了这个而打球的呢？我们还要再赢8场比赛，我不知道那感觉应该是什么样子，但是我们仍然有很多工作要做。”