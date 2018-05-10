朱婷留洋第二季 征服与全满贯

新华社记者 贺灿铃

如果说留洋的第一个赛季留下了些许遗憾，那在第二季里中国女排国手朱婷不仅夺得了最想拿的联赛冠军，取得了个人俱乐部赛事的全满贯，更实现了对土耳其和欧洲排球的征服。

两年六冠 MVP理所应当

在朱婷2016年加盟土耳其瓦基弗银行队时，可能没人会想到她能在短短两个赛季拿遍所有的荣誉。虽然顶着里约奥运冠军的光环加盟，但朱婷之前没有获得任何俱乐部赛事冠军，而且土耳其联赛高手云集，强度大，周期长，能否适应并立足显然是首先要考虑的问题。

留洋第一季确实也不是一帆风顺，在国家队朱婷是绝对的核心，但在瓦基弗队一切都要从头开始。欧洲球队的进攻向来由接应主打，主攻除了进攻还需要担任保障和一传等重任，这对她的综合能力特别是原先较薄弱的一传和下三路球提出了更高的要求。在与新的球队和打法的磨合中，朱婷的能力得到了全方位的提高。虽然第一季瓦基弗队错过了3个冠军，但在赛季末的欧冠和世俱杯中朱婷逐渐赢得信任，她也不负众望地带领球队拿下这两个冠军。

经过一个赛季的磨合，朱婷在第二赛季已然成为球队的核心，随球队在各项赛事高歌猛进。整个赛季下来，朱婷保持了其他球员难以企及的稳定和高效，并且屡屡在关键球困难球的处理上技高一筹。作为一项集体运动，每个位置的球员都至关重要，但这并不能掩盖核心球员的光芒和作用。公道自在人心，朱婷毫无疑问是这个赛季的最有价值球员。

对手队友球迷 接连被征服

由于对排球的重金投入，土耳其女排联赛得以在近几年崛起，吸引众多优秀球员加盟。其中效力于埃扎杰巴瑟队（E家）的塞尔维亚选手博斯科维奇被誉为排球天才少女，在朱婷留洋的第二赛季，与博斯科维奇的较量成了瓦基弗队与E家冠军争夺战里最引人瞩目的对决。

瓦基弗队与E家本赛季交手八次，双方各赢四场，但在决定冠军归属的几场比赛中，朱婷和瓦基弗队发挥更胜一筹。去年底的土耳其杯决赛中，朱婷与博斯科维奇在决胜局里的对轰至今为球迷津津乐道。在今年四月的土耳其联赛决赛系列赛里，朱婷仅在第二和第三场发挥欠佳，但在关键的第四和第五场发挥了统治级的表现，而博斯科维奇五场比赛都表现平平，无缘冠军。虽然场上是对手，但两名球员都不吝称赞对方，而博斯科维奇更是承认朱婷是目前世界上最好的球员。

在瓦基弗队，主教练古德蒂一直把“朱婷是世界第一”挂在嘴边，队友梅里斯在接受土耳其媒体采访时也称赞朱婷出众的处理球能力，“无论是调整球还是困难球，朱总能处理得很好”。在球场上，记者不止一次听到对方球迷说“这个中国球员真厉害”，而在比赛结束后朱婷是双方球迷们最想合影的球员。

中国骄傲 当之无愧

近年来，欧洲足球俱乐部和NBA一些球队都会在中国农历新年之际向中国球迷送上新春祝福，即便他们队里没有中国球员。而在朱婷加盟的第一个赛季，瓦基弗队并未在其社交媒体上向中国球迷送上新春祝福，理由是球队里的每个球员都要平等对待，不能给个别球员特殊待遇。但在朱婷加盟的第二个赛季，瓦基弗队却主动在中国国庆节和春节时向中国球迷送祝福。毫无疑问，朱婷巨大的影响力让内心骄傲的土耳其人做出了改变。

这个赛季记者最明显的感受是，只要是有朱婷的比赛，无论是在伊斯坦布尔、安卡拉、苏黎世、莫斯科、布加勒斯特，现场都会有五星红旗和中国球迷。这些球迷，有的是生活在当地的华人华侨留学生，有的是从国内和世界其他角落不远万里前来为朱婷加油。在土耳其女排联赛决赛期间，不少中国球迷熬夜观看直播，现场也有百余位中国球迷呐喊助威。2018年是中国“土耳其旅游年”，土耳其排协主席于斯廷达称赞朱婷是中土友好大使，土耳其记者说朱婷为土耳其旅游业做出了贡献。

毋庸置疑，朱婷是当今世界排坛的现象级球员，从国家队到俱乐部，短短几年席卷各大赛事冠军和MVP。但朱婷受到大家的喜爱，“始于球技，终于人品”，谦虚、低调、有责任担当，为团队荣誉倾其付出，对个人得失轻描淡写。无论在场内场外，朱婷都是当之无愧的中国骄傲。