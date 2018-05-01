中华创世神话史诗呈现第一稿完整面貌-在诗坛，也是开天辟地第一次

晨报记者 徐 颖

经过近一年埋首创作，“开天辟地——中华创世神话”文艺创作和文化传播工程中的史诗部分创作，呈现出了第一稿的完整面貌。超过7000行、9万字的新诗和将近1500行、2万字的古体诗，以如此规模、阵容进行神话题材的集体创作，在上海诗坛乃至全国诗坛，“也是开天辟地第一次”。上海作协党组书记王伟说，“世界上很多民族都有自己的史诗，但我们没有，创作史诗版‘中华创世神话’，就是想用文学的手段更广泛、更持久地传播中华神话，以此填补这一领域的空白。”

新诗古体诗同步创作打磨

史诗版“中华创世神话”，依据初步定型的文学本以及最新研究成果进行创作，采用了长篇叙事组诗的体裁。

由于这一题材的史诗创作无先例可循，上海作协考虑采用现代诗（白话诗）和古体诗两种不同样式同步进行创作。现代诗创作由上海作协诗歌委员会牵头，古体诗创作由上海诗词学会担纲，20名参与创作者都是写作经验丰富的上海诗人，包括褚水敖、张烨、缪克构、徐芳、杨绣丽、孙思、孙悦、薛锡祥、洪亮、徐俊国、邹平、黄福海、陈繁华、钟菡等，上海作协副主席、著名诗人赵丽宏承担序诗写作和完篇统筹。

诗人们与神话的碰撞融合

中华创世神话时间跨度大、背景庞杂、人物众多、风格不一，给集体创作带来了一定难度。诗人们接到任务后立即投入了学习，上海作协也组织了多场学习讲座和研讨，邀请专家来为诗人们讲解创世神话故事的内涵以及值得今天去挖掘和弘扬的价值，交流古今中外各种史诗的创作手法和风格。

上海作协在部署创作任务时，确定了“样本先行”的方针，由诗人们首批创作完成的作品，就成为鲜活的样本。

诗人们在这场想象空间极大的挑战里充分释放了个性和情感。如军旅诗人薛锡祥在写“大战蚩尤”这一篇章时，胸有澎湃激情，洋洋洒洒下笔已是千行成诗，有骨有肉，但考虑到作品的整体平衡性，仍得忍痛割爱。在创作中，每位诗人的个性都得到了发挥和张扬，同时，大家也服从于整部作品的大局，尽量呈现体裁与风格趋向一致的作品。

虽然是分工合作，但大家紧扣主旨，力求构造磅礴的神话气势、跌宕的故事节奏，首批创作完成的“样本”出炉后，在风格、技巧、手法上体现了一定的成熟度，但同时，也暴露出一些问题，譬如在故事推演的同时，神话人物性格塑造还不够鲜明；不同篇章的形制差异等等。

经过不断的推倒重来、反复打磨，最终20位诗人在一次次与中华创世神话的碰撞融合中找到了统一：旧体诗有远古之意；新诗有瑰丽的形象、宏大的故事、充沛的想象。写给当代青年读的神话史诗

“这是当代诗人写给当代人尤其是当代青年读的神话史诗，要把中国神话开天辟地的精神鲜明地发扬出来，除了语言表达，更重要的是挖掘体现内在的思想、精神、观点。”上海大学教授、上海作协诗歌委员会主任张烨写的是《巫山瑶姬》。她用现代女性精神、意识重新书写、改造了这个故事。在她的笔下，这位巫山神女的形象不再仅限于楚辞名家宋玉《神女赋》中的圣洁女神，还多了一种立于巫山而心念守护家乡、人民、心爱之人的情怀。远古的神话，在诗人笔下注入了新时代的气象。张烨说，“不写不知道，写进去以后别有洞天，我喜欢、欣慰，也很感动。”她的话代表了很多诗人的心声。

中华创世神话史诗对诗人们来说，不仅是挑战也是机遇。上海作协诗歌委员会成员徐芳说，“在这场和远古的对话中，我必须得变得更有力量，将积累多年的文学、历史知识都调动起来去汇聚成一股新的力量。”此次徐芳写的是开篇的四个故事：混沌开辟、女娲造人、天作之合、炼石补天。创作中华创世神话史诗，也给了诗人们一个走进远古的机会。“以前觉得这些神话就像万里长路，模模糊糊，随着创作的深入，你逐渐看清了远古人物的一抬手一动足，写着写着，这些神就成为了我笔下的人，如此清晰而有力量。”

中华诗词学会顾问、原上海诗词学会会长褚水敖参与了旧体诗创作。他表示：“只有利用古典诗歌传递当代意识，才能赢得更多读者吟诵，这次的旧体诗创作中，语言也尽可能通俗易懂，让读者更容易接受。”

神话史诗有望年内出版

上海作协党组书记王伟表示，“中华创世神话之前从未以诗歌形式完整地整理、呈现过，这次的创作不仅拓宽了创作题材领域，还检验了上海诗人们集体参与重大创作的能力，是一次全新的尝试。在某种意义上来说，也是一次‘开天辟地’之举。希望通过史诗，将读者与远古时空连接在一起。”

他表示，在第一稿基础上，创作组将听取专家意见，继续向规模更一致、体例更接近、内容更生动的史诗目标前进，争取在年内正式出版。

而诗歌创作还积极与其他艺术门类相融合。目前，史诗创作组与上海轻音乐团合作的新诗歌词版已完成，将邀请美国知名作曲家谱曲，制作音乐剧。由上海作协承担的古体诗与现代诗中与神话主题相关诗词的梳理编纂工作也已基本完成，将编选适合市民阅读的诗歌读本。