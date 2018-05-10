“党的诞生地”大力拓展红色文化发掘保护工作-“地毯式普查”上海革命遗存

晨报记者 詹 皓

追寻革命火种，延续红色血脉，上海这座光荣之城，从感受昔日艰难中坚定奋发进取的信念。记者从有关部门了解到，上海市首次对全市革命遗址保护利用规划进行的编制研究工作已基本完成，上海红色文化地图也在编制之中，将于今年7月1日在中共一大会址纪念馆首发；同时，各区都在紧锣密鼓、有创建地开展红色文化和革命遗存的保护、发掘、利用工作。

本市红色遗存比想像中丰富得多

上海革命遗址保护利用规划编制工作是由上海交大设计学院建筑系王林教授领衔开展的。王林教授表示，革命遗址保护利用规划的研究工作在上海还是首次，这是为迎接建党100周年、对上海市红色遗存进行一番系统的梳理，从去年下半年开始的这项工作，日前通过了专家会议的论证，基本达成了目标。

王林及其团队从本市党史研究部门提供的上海现存400多处革命遗址中，经过全面排摸、筛查后，最后确定了173处。堪称“地毯式普查”，工作团队对每一处红色遗存都进行了走访，普查工作包括拍照、访谈、考证、建档、分析，对每一个红色遗存点都制作了表格，详细记录了该遗存的历史和保存现状。

王林表示，这项工作是对上海红色遗存做一次全面的摸家底，所以务求详尽。每一处红色遗存现状都不尽相同，有的建了纪念馆，有的被单位所用，有的是居民楼，还有的只剩一个名称，原建筑已经消失，这给排摸工作带来了困难，比如有个红色遗存在宝山地区，研究人员找了整整一天。“上海的红色遗存并不像大家原本认知中的那样，其实非常分散。当年，很多地下工作是在民居中悄然进行的，今天在寻找红色遗存的过程中，就发现了这样的特点。”

总结这次上海红色遗存编制研究工作，王林说，上海的红色遗存比想像中丰富得多，价值独特，而且分布比较分散，说明了党的诞生地当年的实际状况，具有地域上的广泛性和良好的群众基础，跟社会生活结合紧密。

王林认为，对于上海红色遗存的不同现状，在保护、发掘、利用过程中可以采取多样化方式。比如，不一定每个红色遗存都建纪念馆，在一些原建筑已消失的遗存点，可以做好标识；有些遗存点现有市民居住，甚至还有当年地下工作者的后人居住在里面，可以请他们来讲先辈的革命故事，这种做法在欧洲一些名人故居经常使用； 另外，还可以利用网络来搭建红色遗存的保护和发掘平台。

对于一些红色线路的规划设想，王林提出，通过这次普查整理，发现有些红色线路落在图纸上，其实并不合适。因为分布较散，考虑到遗存之间的关联度，一个区弄一条线并不合适。她建议，可以结合社区党建来设计红色线路，这样主题明确，有区域概念，红色故事可以讲得更深入、更接地气。

静安区开设“学堂”弘扬红色文化

在大力发掘保护红色资源，弘扬诠释红色文化的氛围中，各区都在积极探索，用多样化的手段，不断创新红色故事的讲述方式。静安区就在红色遗址遗迹的保护发掘工作中，做出了一番探索实践。

静安是中国革命斗争风起云涌之处，中国共产党早期很多重要活动在这里开展，毛泽东、周恩来、陈云等老一辈党的领导人都曾在这里工作、生活、战斗，留下弥足珍贵的革命印记。近年来，静安区通过梳理红色资源、创建宣传平台、打造主题活动，让红色基因真正融入静安血脉、根植市民心中。

静安区系统梳理了区内登记的不可移动文物以上的革命旧址，形成了一份全区红色资源清单，协调推动中央秘书处机关旧址、彭湃烈士在沪革命活动点和中国劳动组合书记部旧址等场馆建设。该区征集到一批在静安的党中央早期组织机构、重要领导人物、重要历史事件的相关史料、实物，并发动专业研究机构、学者和革命后代等开展静安红色“口述历史”的相关研究工作，并形成电子数据库。

静安区开发了“党的诞生地与静安”主题宣讲课程。其中，“正德学堂”的课程内容包括场馆参观、射击体验、听红色小故事、历史知识问答等，动静结合，为青少年提供了寓教于乐的校外课堂。“随身课堂”是通过“静安文化”微信上的智文化平台，面向白领青年，打造不限时间地域的多媒体课堂，内容包括音频、视频、720度场馆导览、互动问答、红色小故事、连环画赏析等多种形式。“毛居会客厅”，通过现场采访对谈的形式，讲述“党的诞生与静安”的传奇历史与峥嵘岁月，同时通过微信直播，并录制视频、汇编成册。

静安区整合了区内爱国主义教育景点、旅游资源，开辟“红色之旅”、“领袖寻访”等红色文化探访体验线路，建设静安红色虚拟博物馆，开发基于互联网平台的红色文化传播新媒体平台，向更大的受众层面弘扬红色文化。

虹口打造四川北路红色文化生态示范区

虹口是海派文化发祥地、先进文化策源地，也是文化名人聚集地，全区现有87处红色遗迹。近年来，虹口区围绕“党的红色文艺之源”这个主题，讲好红色故事，弘扬红色精神。该区提出打造“四川北路红色文化生态示范区”，引起了广泛的社会反响。该区还构建红色文化智库平台，组建虹口区红色文化建设专家委员会，邀请名人、专家为协调推动虹口红色文化建设建言献策。

红色文化阵地建设方面，中共四大纪念馆成功创建为全区首个区属全国爱国主义教育示范基地，左联会址纪念馆修缮工程即将启动，对左联、茅盾、郭沫若等一批虹口红色遗址资源进行再梳理，命名了四川北路公园内中共四大纪念馆广场为“国旗广场”。

对于红色文化的传承，虹口区组织了千余个青年组织参与红色诵读，打造“海上初心”红色多媒体情景朗诵剧； 编印《红色经典在虹口》，配送至全区校园； 在区内所有图书馆里设立红色书柜，举办“红色阅读”活动；组织学生与专业演员同台演出情景剧《鲁迅在上海》，并作为高中学生开学第一课； 发动近万名学生开展爱国主义教育基地红色寻访； 红色记忆传讲工作优秀典型张家禾被评为先进典型，以其事迹改编的微电影《传薪者》，获2017年市民微电影节“党的诞生地”发掘宣传工程专题奖。

今年，虹口区将重点启动“四川北路红色文化生态示范区”建设。中共四大纪念馆基本陈列改造提升项目年内启动，将以更丰富的内容、更新颖的形式讲述中共四大故事； 以左联会址纪念馆修缮为契机，加大左联是“党的红色文艺之源”的推广力度，积极探索形成以“中共四大纪念馆、左联文化纪念馆、景云里文化名人故居”为核心的四川北路纪念馆矩阵的方案。

虹口区将于10月举办全国首个鲁迅文化周，举行鲁迅纪念日公众祭扫活动，举办“文化名人与城市精神”文化论坛，举办《狂人100》版画展、鲁迅文化跑、鲁迅诗文朗诵会、鲁迅品书会和全国鲁迅学校校际交流年会，充分发掘、宣传鲁迅资源，守护好鲁迅旗帜。同时，设计“鲁迅小道”，对“景云里——鲁迅纪念馆”沿线多处鲁迅生活、工作密集的地点进行导览； 线上开发以“鲁迅小道”为主题的手游产品，进一步讲好鲁迅故事。

虹口区将开发6条“发现之旅”红色主题旅游线路，让虹口重要的红色文化遗迹成为市民可参观、可阅读、可融入的重要活动场所。，并实现全区红色场馆的全媒体阅读，打造“没有围墙的博物馆”。

“虹口记忆工程”三年实施方案共推出32个项目，其中有“左翼文化运动与中共早期文化战略”、“二战时期远东犹太难民档案”、“左翼旗手、文艺新军”口述实录、陈云与商务印书馆等。