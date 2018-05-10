母亲节，以爱的名义理财

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

实习生 郑榆子

母亲节即将来临，准备好给辛苦养育我们的母亲做些什么了吗？是选择送一束美丽的康乃馨还是一份让她惊喜的小礼物呢？不如帮她选择一份安心的理财，或者多陪陪她吧。母亲节，重要的不是提醒我们在这样的一个节日，送给她礼物，表达对她的爱和感恩，而是提醒我们，多陪伴在她的身旁，给她一个美满的晚年生活。

帮母亲理财

为母亲选择理财产品应当以安全稳健为主，近期，多家银行正在发售母亲节专属理财产品。如中国银行发行的两款母亲节专属理财产品，分别为中银平稳-智荟系列181070期和中银平稳-智荟系列181088期。两款理财产品起投金额都是5万元，中低风险，均为非保本浮动收益的理财产品。其中，70期理财产品的期限为182天，预期年化利率达到4.75%，除深圳外全国发行，募集时间为5月13日至14日；88期的母亲节理财产品的期限则较长一些，为366天，预期年化收益率达到5.05%，募集时间为5月9日至13日，发售地点仅在上海。结合两款理财产品的不同特点，可选择适合自己的为母亲进行投资，尽一份孝心。

给母亲买礼物

除去购买理财产品，部分银行还推出母亲节专属购物优惠活动，给母亲买份礼物，不用去商场，银行也能买到。

据了解，兴业银行和工商银行的网上商城都推出了母亲节专享活动，兴业银行联手招金黄金和仙蒂瑞拉推出“浓情母爱，献礼母亲”的购物优惠活动，自5月4日至5月13日，珍珠产品五折起，黄金饰品均有优惠。工商银行融e购商城则是推出了“我来让价，您来尽孝”的系列母亲节专属购物优惠及满减活动，活动时间为5月7日至13日。

同时，交通银行推出的山姆/沃尔玛“爱在五月”大促活动，活动时间持续整个五月，在每周六、周日，持卡人在指定沃尔玛门店及沃尔玛APP 商城或山姆会员商店及山姆APP刷交行沃尔玛信用卡享单笔满减活动，且5月20日当天下午5:20起，持卡人在指定门店及APP商城刷交行沃尔玛信用卡单笔特定金额返还刷卡金，当天抢购5200份。

带母亲去度假

报答母亲最好的方法，就是陪在她的身边，常回家看看，常陪她出去走走。这些银行都有出行优惠，想想周末可以带母亲去哪儿玩吧。

浦发银行携手携程推出“境外/港澳台线路，立减300元”活动，持卡人至携程旅行APP或官网预订指定境外/港澳台指定度假产品（包含但不限于自助游、半自助游、跟团游产品），使用浦发信用卡全额支付，享立减300元优惠，或至携程旅行APP“领券中心”即可免费抢领携程国际机票及境外酒店立减50元优惠券各一张，凭优惠券使用浦发信用卡全额支付订购相关产品，即享对应立减优惠。

此外，招商银行，农业银行也都有系列出游优惠，如招行的刷信用卡享最高千元返现，银联卡专享人气商户最高15%优惠，Agoda酒店预订最高再减7%“非常亚洲”活动等，均可通过手机 APP 了解详情。农行则是可通过官网“e天街”旅游度假版面进行了解近期度假出行优惠。