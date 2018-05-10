QDII基金今年受到青睐

晨报记者 李 锐

尽管没能延续去年的风光无限，但QDII基金仍然受到市场青睐。就从今年以来，尽管海外股市整体表现动荡，但部分QDII基金业绩表现仍然相当抢眼，尤其是偏债型QDII基金。再加上多元化投资需求增多，QDII新基金也是频频面世。

数据显示，自2013年2月1日成立以来，博时亚洲票息收益债券（QDII）美元份额累计净值增长率为39.54%，在过去的2014、2015、2016、2017年中，净值增长率分别为5.58%、6.86%、6.98%、6.38%，连续四年赚取正收益。博时亚洲票息是市场上首只以亚洲债券市场为主要投资标的的QDII债基，亚洲高收益债的吸引力不言而喻，一些境内大型企业在香港市场所发债券的票面利率比同类企业在内地发债的利率要高出不少。

博时亚洲票息基金经理何凯表示，经济基本面方面，全球经济同步复苏态势或将延续；货币政策方面，美联储政策继续收紧，欧洲、日本的货币政策可能出现进一步微调，全球短端利率存在上行压力。但由美国所挑起的贸易摩擦或成为近期主导市场的因素，市场整体不确定性增加，对利率特别是长端利率的上行形成有力制约，使得利率曲线进一步平坦化。与此同时，信用利差在避险情绪的影响下存在一定加宽压力。但总体而言目前短久期美元信用债的绝对收益率已经体现出了不错的吸引力，如果投资者不过多关注短期波动，愿意持有一段时间，仍能获得不错的中长期绝对回报。

与此同时，多只QDII基金也在近期发行。来自上投摩根基金的消息显示，上投摩根香港精选基金即将于今日开始发行，该产品股票仓位中港股通标的不低于80%，是一只纯港股产品。受益于多种利好支持，上投摩根认为，港股长期配置价值较高，其中阶段性调整都提供了更优的布局时机。今年2月份以来，受短期市场波动影响，港股估值水平有所回落，长期吸引力再度提升。对于投资港股基金而言，现在这个时点是一个较好的布局契机。

而富国基金旗下富国沪港深价值精选基金2017年的净值增长率为41.59%，同类排名前1/50分位，正是因为拥有优秀的港股投资业绩作为背书，目前正在发行的富国港股通量化精选股票基金，成为希望布局中国香港市场投资者眼中的“明日之星”。

作为一只借道港股通投资香港市场的股票型基金，富国港股通量化精选股票基金的股票资产投资比例占基金资产的80%—95%，其中港股通标的的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%。值得一提的是，作为一只专注投资港股市场的股票型基金，为精准把握港股市场投资机遇，富国港股通量化精选股票基金采用了两部门核心基金经理联合掌舵模式。