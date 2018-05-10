一边助力实体经济，另一边挖掘科技优势-金融、科技分流驶入“快车道”

晨报记者 李 锐（基金主笔）

至少从监管层的角度来看，金融、科技应该是各司其职。从去年开始，尤其是今年春节后，随着监管政策的陆续出台和监管力度的逐级加码，金融行业进入强监管时代已经成为共识，而从另外一个角度来看，随着多家互金平台的“脱金”表态，金融、科技的界限和定位将会更加清晰，分流驶入“快车道”的格局已经非常明显。

浦发银行深耕并购金融

对于浦发银行来说，因为助力并购“独角兽”药明康德回归A股受到市场高度关注。

5月8日，药明康德作为“独角兽”正式踏上A股之旅，这标志着浦发银行通过创新并购金融服务助力药明康德顺利完成美股私有化，成功实现A股主板、港股、新三板的中概股回归。

浦发银行在药明康德的美股私有化阶段，充分运用境内分行、离岸平台、浦银国际境外投行平台联动的集团化优势，通过牵头发放私有化银团+浦银国际境外直接投资的投贷联动模式，助其实现自美股纽交所的私有化；私有化完成后，浦发银行先后帮助企业提升了集团及其跨境资金使用效率，创新解决了股权构架重组、分拆上市等多难题，并通过并购顾问+并购融资的综合服务模式帮助其收购同行业公司，实现其主业的进一步做大做强。

为增强企业集团实现对境内外子公司和业务板块的资金管控能力，浦发银行为药明康德的三大业务板块搭建资金池，帮助其提高对众多集团成员企业的管控效力。据介绍，浦发银行一直积极致力于并购金融领域的探索与实践，在国资整合及重大资产重组、上市公司及非上市公众公司非公开发行、跨境并购金融等领域独具特色。

蚂蚁金服“定损宝”升级

对于蚂蚁金服来说，其科技优势正在逐步显现。国内首个车险图像定损的AI技术——定损宝日前正式对外发布2.0技术版本，尽管在过去定损宝诞生的一年里，为车险业节省超20亿元的理赔成本，但有意思的是，蚂蚁金服保险事业群总裁尹铭却说，“我们已经预见到定损宝被取代的那一天。”

去年6月，蚂蚁金服对车险行业定制上线“定损宝”，这是图像定损技术首次在车险领域实现的一款商业应用。定损宝将过去由人工肉眼判定车损的环节升级成用人工智能做标准化统一定损，时间更短、准确率更高。不到一年里，“定损宝”已为太平、大地、阳光、安盛天平等多家保险公司提供定损、定价调用服务超过千万次，共计节省定损人员工作量超75万个小时。

5月8日，定损宝技术版本正式升级，包括将图像识别升级成准确率更高的视频识别、将开放技术平台，从与保险公司一对一理赔系统对接升级成未来保险公司可自助接入定损宝。据蚂蚁金服保险事业群李冠如透露，未来很快，定损宝使用人群会从定损员扩展至普通车主。

蚂蚁金服正在致力于用技术与保险公司共同提升效率和用户体验，通过“定损宝”等技术创新，助力保险业高质量发展，未来会有越来越多的保险公司能应用到这些创新性技术。

尹铭认为，这些可预见的变化也会引导车险模式的彻底重构。目前定损宝是基于图像或视频的识别定损，而未来，“也许图像和视频的采集环节都不用了，车辆传感设备会自动解决定损理赔问题”。

兴业银行联手蒙牛

近日，兴业银行与蒙牛在上海举行新闻发布会，宣布推出联名信用卡。据了解，兴业银行此次与蒙牛合作推出的联名信用卡包括白金卡、金卡和普卡三款产品，除具有信用卡常规服务功能外，最大的亮点在于为持卡人提供了超值的乳制品消费权益。此外，联名信用卡还为客户提供每个账单月首笔取现交易手续费减免的优惠，白金卡客户更可尊享1000万公共交通工具险权益。

据兴业银行有关负责人介绍，近年来该行零售金融大力推进“大体育、大健康”战略，通过牵手上海国际马拉松赛、中国青少年国际足球锦标赛等赛事，与优酷、爱奇艺等数字娱乐平台以及京东、淘宝等热门电商渠道深化合作，积极倡导绿色、健康的用卡生活方式，着力打造“活力人生”兴业信用卡差异化品牌形象，品牌影响力日益提升。2017年该行信用卡发卡量突破1000万张，跻身同类型发行卡第一梯队。

结合蒙牛进军体育产业的各种动作，联名信用卡上市之后，兴业银行还将与蒙牛开展一系列瞄准体育消费市场、定位年轻客群、提升客户关怀的营销活动，整合双方线上线下资源优势，联手提升客户服务体验，在“金融+民生”领域实现合作共赢。

浙商银行发布社会责任报告

日前，浙商银行发布《2017年社会责任报告》。报告显示，截至2017年末，该行累计授信服务小微客户超16万户，累计发放小微贷款超6000 亿元；“涌金”系列池化产品累计入池资产9699.47亿元，为客户节省利息支出达16.94亿元； 财市场个人理财转让成交总金额达277.95亿元，“增金宝”等个人余额理财产品为客户赚取收益超10亿元；全行获评中国银行业文明规范服务“五星级”网点的数量占比达9%，高于同业平均水平7.5个百分点。

围绕供给侧结构性改革、经济增长动能转换下的多元化金融需求，浙商银行主动践行“一带一路”倡议、中国制造2025、结构性去杠杆等国家重大战略和重点工程，于2017年12月正式发布“智能制造服务银行”战略，在业内首倡“融资、融物、融服务”的智能制造综合金融解决方案。

浙商银行制定了《绿色金融建设实施纲要》，研发“点易贷·光伏贷”、智造贷、零碳信用卡等创新产品和服务，关注和参与湖州、衢州等绿色金融改革试验区建设发展，探索将绿色金融的理念、情怀转化为可持续的商业模式。截至2017年末，该行对新能源、健康等新兴产业贷款余额约544.65亿元，绿色信贷余额36.62亿元，较上年度增长4.42倍。