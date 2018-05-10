风 雨

伴随A 股“入摩”进入倒计时阶段，以QFII为代表的境外资本逐渐加快了布局脚步，同时通过沪股通、深股通入场的海外资金也开始加速北上布局“入摩”行情。

对此，市场人士表示，自今年2月份调整以来，海外资金正在持续增配A股。海外资金持有境内股票占流通盘的比例，在2017年已经从1.6%上升至2.7%，预计2018年年末将上升至3.5%。随着外资规模的不断扩大，寻找外资布局的方向成为市场最为关注的话题，其中，北向资金动向无疑是跟踪海外资金配置的一个重要渠道，此外，在一季度也加快布局脚步的QFII，其选股思路同样值得关注。

“所谓北向基金，就是指这款基金的归属企业在中国香港，但是所投资的股票是沪市股票，这两年来自海外的资金青睐A 股的道理很简单：在全球市场持续动荡背景下，A股对包括避险资金在内的全球各路资金的吸引力在加大。此外，A股市场较低的估值、较好的成长性，确实具有较强的风险收益比。”高智说。从今年春节后，大盘构筑多重复合底开始，他就不断强调，不能因为沪市反复震荡就怀疑后市，眼前的困难总是暂时的。很多机构报告显示：今年经济增长更快、更富生机的新兴市场将得到国际资本的持续青睐，全球投资重心将从发达国家转移至新兴市场，而这其中A股机会凸显。

“从上市公司最近披露的信息看，多数QFII新进增持的标的具备较好的成长性，在其持有的267家公司中，有195家公司一季度净利润实现同比增长，占比逾七成。其中，包括万年青、新城控股、启明星辰、天地科技、鲁阳节能、德邦股份等在内的34家公司2018年一季度业绩同比增幅均在100%以上。”郁教授道。

若放长时间看，这半年来，半导体芯片、医药生物、汽车、食品饮料、家用电器等板块是北向资金的主攻方向。而经过一季度的下跌，很多白马股又具备了投资价值，投资者可以参照纳入MSCI新兴市场指数的200多只股票来选择布局接下来的投资标的。

今日行情预测：收涨

仓位：70%

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。