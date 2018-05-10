晨报记者 韩益忠

昨日开盘后，沪深两市小幅震荡，热点轮动速度较快，盘中智能股、石油煤炭股、海南、次新股等板块涨幅较大。总体上，经过两天急涨，A股主要股指呈现窄幅震荡、整固蓄势格局。

海南股又来一波

日前有关部门发布的《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》指出，坚持全方位对外开放，第一步，在海南全境建设自由贸易试验区，赋予其现行自由贸易试验区试点政策；第二步，探索实行符合海南发展定位的自由贸易港政策。

自贸试验区和自贸港有着不同的战略定位，自贸试验区的定位是“试验田”，在特定地区探索试验可复制推广到全国各地的经验。自贸港的定位是全面开放的新高地，作为全球开放水平最高的区域，需要在市场准入、金融制度、税收等方面做出一系列特殊的政策安排。据分析人士测算，若海南建成自由贸易港，按照海南全岛3.5万平方公里的范围来算，将成为全球最大自由贸易港。

本周海南板块再度走强，说明海南政策红利仍在持续发酵中。

教育概念股收入稳健

2017年，全国教育经费总投入为42557亿元，比上年增长9.43%。其中，国家财政性教育经费(主要包括公共财政预算安排的教育经费，政府性基金预算安排的教育经费，企业办学中的企业拨款，校办产业和社会服务收入用于教育的经费等)为34204亿元，比上年增长8.94%。

机构建议，关注教育概念股，此板块对促进经济转型升级、平稳健康可持续发展将发挥重要作用，具有长期稳定的收益。

局部赚钱效应愈明显

今年以来沪股通累计净流入448.6亿元，深股通累计净流入409.6亿元。而仅仅4月以来，沪股通累计净流入规模就达到302.6亿元，深股通累计净流入133.7亿元。为什么4月流入资金是最多的呢？其实一点都不奇怪，4月正是大盘疲软之际，那时外资悄悄入场，大肆抄底，那时也是笔者反复提醒要拿好底部筹码，不要轻易抛出的时候。

目前已经是MSCI 纳入A 股的关键时期，各路资金的大幅流入将令市场炒作气氛进一步放大。据悉5月15号凌晨将公布MSCI成分股的最终名单，一大波机会正在逼近。

技术上看，目前股指已经站稳30日线上，调整时间较长的上证50也已止跌企稳，MACD开口在0轴以下正逐步放大，但KDJ有高位钝化趋势，这是大盘昨日出现短线震荡的技术层面因素，显示市场参与者还存在一定的谨慎与分歧，但这种分化情绪会使得价值发现功能增强，局部赚钱效应愈发明显，胆大心细者将成为最终赢家。