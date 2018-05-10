是否已经资不抵债？会不会暂停上市？-深交所对乐视网再发“33个为什么”

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，深交所向乐视网发去关于2017年年报的问询函，在函件中，深交所提出了33个问题，要求乐视说明公司是否可能触发净资产为负导致暂停上市的情形。自3月30日以来，深交所已经4次向乐视网发去问询函。

昨天，乐视网报收4.41元，下跌3.29%。

在问询函中，深交所集中关注的是乐视网公司经营状况、会计处理、关联交易及关联资金往来、对外担保等问题。

深交所要求乐视网，逐项列式截止2017年度，公司融资借款、经营性往来等各类负债情况，包括负债主体、负债金额、到期日、利率、利息负担、融资用途等，是否存在未清偿的到期债务； 说明公司的偿债计划、资金来源及筹措安排，是否存在偿债风险以及应对措施； 结合各项业务的开展情况、现金流情况，说明公司持续经营是否存在重大不确定性；结合公司当前生产经营情况和财务状况，说明公司是否可能触发净资产为负导致暂停上市的情形。

深交所还提出，贾跃亭已委托甘薇、贾跃民全权代理行使上市公司股东权利和履行股东责任，全权负责处理资产处置等相关工作。乐视网需说明上述授权是否需按照《上市公司收购管理办法》履行信息披露义务，是否导致公司实际控制人发生变更。

深交所还提到，乐视投资旗下的重庆乐视界置业发展有限公司在重庆两江新区拥有两块土地，要求乐视网说明两块土地的具体情况及后续安排，以及要求说明乐视投资是否存在为贾跃亭及其关联方提供资金的情形。

值得注意的是，深交所发现乐视网的研发支出资本化金额为7.06亿元，同时研发人员数量大幅减少，深交所要求乐视网说明公司研发项目内容及其进展，是否满足资本化的条件，是否存在利润调节的情形。

在关联交易及关联方资金往来方面，深交所要求乐视网说明2015 年以来乐融致新销售渠道和结算方式的变化情况，是否存在公司实际控制人贾跃亭利用关联交易侵占上市公司利益的情形，是否存在虚构交易的情形，核实公司向关联方销售的商品是否实现最终销售，如是，说明相关款项的流向，是否存在关联方恶意侵占上市公司利益的情形；如否，说明未实现销售的数量及原因，是否存在关联方配合公司冲高业绩的情形。

乐视网还面临巨额担保交易问题，存在大额回购责任。深交所问询，此前，乐视网曾对乐视体育、乐视云为股东提供担保，年报披露，若乐视体育无法在2018年12月31日前上市、乐视云计算无法在2016年、2017年、2018年完成合同约定的经营指标或在2019年初上市等情况，公司将存在大额回购责任。子公司乐融致新对乐视移动、乐赛移动对和硕联合的应付款项共计3540.50万美元承担连带责任。

乐视网上月发布的2017年年报披露公司净利润亏138.78亿元，成为A股亏损王。