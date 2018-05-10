德勤：“独角兽”回归中，领头羊CDR将先行

晨报记者 曹西京

当前“新经济”、“独角兽”、“回归A股”被热议，鼓励新技术、新产业、新业态、新模式的“四新”产业企业上市融资成为今年资本市场的热点。服务360和药明康德回归A股的德勤分析认为，2018-2019年将迎来“独角兽”回归A股浪潮。

创新企业上市政策利好

2018年3月30日，国务院办公厅转发证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见》的通知，对试点企业的选取设定了门槛，证监会以此为重要依据进行审核，决定申请企业是否列入试点。为了使已在境外上市的企业回归，通过发行中国存托凭证（CDR）回归的具体落地方案正在形成过程中。、

目前不少中概股以及“独角兽”公司都有可变利益实体（VIE）架构，这些企业直接在A 股IPO仍有法律障碍和技术困难。通过发行CDR而不是直接发行A股，可以绕过诸多法律和政策障碍，包括公司法对“同股不同权”的限制等，是一种折中的安排。

A股科技股估值将改变

2018-2019年将迎来“独角兽”回归A股浪潮。德勤分析，第一批通过发行CDR(全称中国存托 凭 证 Chinese Depository Receipt，指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券)回归A股的将是相关新兴行业中处于领导地位的公司，例如BAT巨头们。它们在CDR发行初期易受市场追捧；那些成长空间不足、盈利模式尚不清晰的低质量科技股会承受一定压力，A股科技股估值体系也将改变。