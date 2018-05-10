互联网机构被禁任何黄金账户服务-互联网平台黄金理财今后将只能代销、导流

晨报记者 林劲榆

昨天，中国人民银行金融市场司发布《互联网黄金业务暂行管理办法（征求意见稿）》，并指出，由金融机构提供黄金账户服务，互联网机构不得提供任何形式的黄金账户服务。此外，互联网机构对其代理销售金融机构的黄金产品，不得提供黄金清算、结算、交割等服务，不得提供黄金产品的转让服务，不得将代理的产品转给其他机构进行二级或多级代理。

意见指出，黄金产品是指除实物黄金买卖外，以黄金账户记录黄金持有人持有黄金重量、价值和权益变化的产品，以及以黄金为基础资产的资管产品和衍生品。互联网黄金业务，是指金融机构通过自己的官方网站和移动终端以及委托互联网机构代理销售其开发的黄金产品的活动。

黄金清算结算交割都不许

意见明确，黄金账户作为黄金产品的簿记系统，在互联网黄金业务中，由金融机构提供黄金账户服务，互联网机构不得提供任何形式的黄金账户服务。

意见称，委托互联网机构代理销售其开发黄金产品的金融机构，应具备上海黄金交易所银行间黄金询价市场做市商资格(含尝试做市商)。

资质方面，意见要求，金融机构应在各项风险可控的范围内选择互联网机构，并对互联网机构的资质负责。互联网机构注册资本应不低于3000万元人民币，且必须为实缴货币资本，同时应具备熟悉黄金业务的工作人员。

意见强调，互联网机构对其代理销售金融机构的黄金产品，可提供产品展示服务，不得提供黄金清算、结算、交割等服务，不得提供黄金产品的转让服务，不得将代理的产品转给其他机构进行二级或多级代理。

意见还指出，金融机构和互联网机构在向投资者推介黄金产品时，要向投资者说明产品特性，并提示产品相关风险。要做好投资者适当性管理，建立有效的投资者保护机制和风险承受能力评估体系，在开展业务前要充分评估投资者的风险承受能力，不得向风险承受能力不足的投资者销售黄金产品。

将严格圈定在代销范围内

黄金已经成为近年来互联网平台上常见的理财产品，从互联网金融新闻中心的信息来看，当前，国内互联网几大巨头中除了百度以外，阿里、腾讯、京东都有自己的黄金投资平台。比如支付宝与博时基金联合开发了“存金宝”，存金宝账户由博时基金提供，对应产品为博时黄金ETF联接C，也即“交易型开放式指数基金”，博时基金宣称该产品可1元起购。

2017年春节，腾讯旗下财付通和工商银行合作上线“腾讯微黄金”。2017年春节期间，微信推出了“黄金红包”，可领取黄金份额，存入微黄金账户。此后，腾讯宣布推出工行网点实物黄金提取服务。

业内分析人士表示，在新政下，互联网平台并非完全不能再从事黄金业务，但互联网平台将严格圈定在代销范围内，各类产品开发还需要在央行总行备案，这意味着产品多样性将被压缩。另外，也并非所有平台都可以代销，在实缴资本的要求下，门槛也进一步提高。