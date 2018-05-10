富友快递柜取件设槛-须下App或关注其微信公号才可获得取件码　有用户指其借机推销，旨在获取个人信息

记者 吴正彬

如今很多小区都设置了快递柜，这些品牌不一的快递柜，既可能给居民带来方便，也可能给居民造成麻烦。

近日，家住浦东新区连城苑的市民周小姐向记者反映，她好几次在网上购买的商品都被快递员放在了小区里的富友快递柜里，这个快递柜不直接给收件人发送取件码，而是要收件人下载其App或者关注其微信公众号才能获得取件码。对此，周小姐提出质疑：收个快递凭什么还得下载App或者关注微信公众号？

消费者：

富友App推销理财产品

5月8日上午，记者在周小姐的带领下来到了连城苑10号楼架空层，这里并排摆放着三个快递柜，分别属于丰巢、富友、e栈三个品牌。

“最中间这个就是富友快递柜，每次我有包裹被投到这个快递柜里，它都要我扫描屏幕上的二维码下载注册它的App或者关注它的微信公众号并绑定手机号，才能让我最终获得取件码。”

周小姐指着富友快递柜的操作页面告诉记者，与另外两个牌子快递柜会直接给收件人发送短信取件码的做法不同，富友快递柜只会给收件人发送一个“包裹已到快递柜”的提醒短信，但短信里并没有取件码，而是一个让用户下载App或关注公众号来获取取件码的提醒。

周小姐表示，她以前迫于无奈也曾下载过富友App，但该App却显得很不“单纯”。“这个App不光是用来取件那么简单，它里面都是在推销一些理财产品，我用了几次后实在受不了，就把它给卸载了。”

“它还可以用微信公众号获取取件码？”记者问道。“是的，但它的微信公众号也要你绑定手机后才能用，我觉得这种行为就是在收集用户个人信息，我取个包裹凭什么还要把个人信息告诉你，现在个人信息也是很值钱的！”周小姐如是说。

随后，记者打开富友快递柜的微信公众号还发现，该公众号除了为快递员和收件人提供投件、取件相关服务，还有一大块内容是推介网上购物。点开公众号右下角的“有惊喜”，会有“好物优购”、“淘宝红包”等选项，再点击这些选项进入对应的页面，就出现一些食品、化妆品等商品的推介。

快递员：

有客户要求不投该柜

在10号楼架空层的三个快递柜前，记者在半个小时内就看到了多名快递员前来投递包裹，有往富友投的，也有往丰巢和e栈投的。

一名快递员告诉记者，对快递员来说，不管选择哪个品牌的快递柜都没什么差别，但是对于收件人来说，如果自己的包裹被放在不能直接获取取件码的快递柜里，确实是一件麻烦的事情。

“之前有个客户就要求我不要把包裹放在富友快递柜里，说是取件太麻烦。像这样客户有明确要求的，我们也会照做。”该快递员如是表示。

富友快递柜：

致电客服可获短信取件码

富友快递柜为何一定要用户通过其App或者微信公众号来获取取件码呢，这种做法是否为了给其App导流或者收集用户个人信息？

对此，富友快递柜相关工作人员予以了否认。该工作人员还表示，推荐居民使用App或者微信公众号，也是为了让居民有更多途径来获取取件码。

那么，最基础的短信取件码又为什么取消呢？工作人员解释：“我们的短信取件码最初是有三次的试用机会，过了三次就会提醒用户下载App或者关注公众号。当然，短信取件码的服务我们其实一直都为用户保留着，只要用户致电客服，让客服在后台操作，也就是把他的手机号拉进一个白名单，以后用户还是可以照常收到短信取件码的。”

“既然可以这样操作，为什么当初还要规定三次的试用机会呢？为什么不一直向用户发送短信取件码呢？”不过，该工作人员并未就记者的问题作出解答。

此外，对于App向用户推销理财产品这一情况，工作人员则表示，这些都只是App里的一些正常广告罢了，App的功能仍是侧重于快递柜的取件上。

［专家提醒］“侵犯了消费者自主选择权”

快递物流咨询网首席顾问徐勇表示，国家对于快递柜这种智能末端服务设施是持鼓励态度的。然而，现在进驻各个小区的快递柜品牌五花八门，如果不能对其实行有效的监管，对消费者的利益以及快递行业的发展都将形成威胁。

“像要求下载App、不下载就不给取件码这种行为，我觉得就侵犯了消费者的自主选择权，违反了《消费者权益保护法》中的相关规定。还有要求用户绑定手机号才能获取取件码的行为，也有收集用户个人信息的嫌疑。往大了说，这些行为都是在损害快递行业形象，给快递行业抹黑。”徐勇这样说。