哈根达斯内吃得满嘴是血 消费者称冰淇淋有玻璃碴-哈根达斯：整个处理过程没有发现玻璃异物

晨报记者 肖 翔

本来是悠闲自在的下午茶时光，不料却在吃冰淇淋时被割得满嘴是血，“止血的纸巾都堆成了‘小山’”。

郭女士怀疑，她在哈根达斯美罗店的遭遇，是吃到了玻璃碴，最终划破了舌头。她更担心这些玻璃碴进入肠胃，产生更加可怕的后果。在她准备后续检查时，哈根达斯的工作人员致电她，称出于人道主义愿意赔偿200元现金券。

目前，徐汇区食药监已介入对此事的调查。

消费者：

止血纸巾堆成“小山”

5月5日，正好是周六，郭女士和老公、闺蜜相约在徐汇区美罗大厦的哈根达斯店，三人一起喝下午茶。“恋花绽放”套餐是哈根达斯的春季限定款（只限春季销售），包含了多款饮品和冰淇淋甜点，平时酷爱冰淇淋的郭女士毫不犹豫地点了这个售价248元的套餐。

聊天时，郭女士端起了套餐中的一款“覆盆子雪芭雪泥”。“吃着吃着就觉得有颗粒嚼不烂，我以为是冰淇淋的冰碴还使劲嚼了嚼。直到闭嘴下咽，舌头上立刻就有液体冒了出来。”郭女士往杯子里一吐，竟然全是血水。

看到这一幕的闺蜜马上叫来了店员，拿纸巾帮助郭女士止血。

最终，止血的纸巾堆成了“小山”，郭女士的嘴里还在不断冒血。店员立马叫了出租车，由当天的值班经理陪同郭女士一行去了医院。在医生开具的病历上，郭女士被诊断为“舌裂伤”，伤口长约3毫米。当晚，随行的值班经理支付了包括打车费、挂号费、诊疗费在内的全部费用。

“按照当时嘴里的感觉和舌头划伤的程度，我觉得是玻璃碴。”郭女士在医院处理好表面伤口后，才反应过来——自己之前咽下了一大口甜品，这些疑似玻璃碴的物体也跟着进了肚子。由于正处周末，医院的部分检查项目不开放，郭女士吃了两天的流食才熬到周一去医院再做检查。

然而，5月7日，哈根达斯的工作人员致电她，称出于人道主义，愿意赔偿200元现金券。

对于这一处理方案，郭女士非常生气：“如果当初我不是被冰淇淋划伤的，他们的工作人员完全可以当场质疑我碰瓷，为什么要紧张地带我去医院并支付了所有费用呢？”

哈根达斯：

200现金券系初步慰问

哈根达斯冰淇淋所属的公司为通用磨坊贸易（上海）有限公司。昨天下午，通用磨坊的公关人员就此事接受了记者的采访。

记者：（郭女士吃到的）是在冰淇淋原料中还是加工过程中混入的尖锐物体？

哈根达斯：整个处理过程没有发现玻璃异物。消费者称吃到了玻璃碴，导致口腔出血，店经理观察现场没有看见餐具破损，顾客将产品吐出在餐巾纸上，也没有发现玻璃碴或坚硬异物。后到医院，医生没有在顾客的口腔内发现玻璃碴或异物。据我司调查，在产品制作过程中没有异物交叉带入。

记者：此前该品类是否有出现过类似问题？

哈根达斯：我们没有接到过该品类类似投诉。

记者：之后会有对关联品类做相关处理（例：自检或接受第三方检查）吗？

哈根达斯：我们还在调查，已经做的工作有：1.对顾客食用的覆盆子雪芭雪泥和预烤酥两个产品进行扣留封存，不得继续销售；2. 对店铺的现有餐具，玻璃杯进行检查，无发现任何玻璃破损，并检查月度玻璃检查记录没有任何破损记录；3.对菜式的操作流程进行检查，没有任何玻璃异物交叉带入发生。

记者：消费者说，你们只赔偿200现金券，该情况是否属实？对受伤的消费者将进行什么后续处理？

哈根达斯：我们现在还在了解事件具体情况。顾客当初要求一万元赔偿，在未对事件做出结论前，我司初步提出给予顾客礼券表示慰问。相关后续处理情况，我们正在与消费者积极沟通，以了解事实，并妥善处理。

最新进展：

食药监已介入调查

对于当初为什么要求一万元的赔偿，郭女士的老公胡先生解释道：“当天晚上在店里，店长说没有对顾客受伤的处理标准，一再让我提要求，说他们会尽量满足。我就用手机查了一下，吃到玻璃后要做牙齿、胃镜、肠镜、食道等多项检查，每项检查的费用都是千元左右，我就估算了一万元。这不是具体的金额，我们希望他们对后续检查、治疗的费用负责。”

昨天下午，记者了解到，徐汇区食药监已介入此事的调查。