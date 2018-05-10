美国退出，伊核协议会打多少折扣？

晨报记者 顾文俊

昨天，特朗普宣布：美国将退出伊核协议。这个本应慎之又慎的决定却比预计的“最后期限”早到了四天。但不管怎么说，“退出”二字在特朗普的世界里已经习以为常，外界也对此见怪不怪。只是美国退出之后的伊核协议会打多少折扣？伊朗会否转身发展核武？中东就此陷入核军备竞赛？独善其身的美国未来在国际舞台上还能谈妥什么问题？这些都被打上了问号。

《顾问》本期访谈嘉宾：中国现代国际关系研究院副研究员 中国中东学会理事 田文林

厦门大学外文学院教授、中东研究中心主任 范鸿达欧洲还能挺多久？

新闻晨报：特朗普政府宣布退出并不等同于伊核协议全面解散，但是会对其产生深远的政治和经济影响。欧洲企业担心与伊朗贸易会遭到美国的处罚。美国现在的目的是不是要让这个协议全面解散？

田文林：伊核协议将名存实亡。表面上看，协议是伊朗与六方签署的，实际上，美国是主要矛盾的主要方面，正是因为当初美国要谈判，才有了核协议的达成。伊核协议的核心内容是伊朗削减自身核能力换取六方解除制裁，美国一旦退出，伊朗即使遵守核协议，意义也不太大了。作为超级大国，美国可以通过金融体系和经济联系威胁其它国家，使协议的实质回到2011年之前的水平。

范鸿达：特朗普并没有完全关闭谈判的大门。如果他能通过接下来的谈判获得想要的利益，我估计他还会回到国际社会的大家庭中，如果达不到预期，他还会坚持目前的“退出”立场。

新闻晨报：欧洲国家呼吁美国不要阻挠其他各方继续履行伊核协议，伊朗方面表示将与其他各方进行谈判，如果美国退出之后的伊核协议依然对伊朗有利，伊朗将继续与国际社会合作。各方能否抵挡美国的影响？

田文林：这的确是个疑问。从官方层面，其它五国都明确表态，愿意留在协议框架内，不会追随美国的决定。但从企业层面，出于经营风险的考虑，慑于美国单边制裁的压力，可能会主动减少与伊朗的业务。不过，伊朗之所以选择等等看的态度，其实也说明它没有别的牌可打。鲁哈尼最大的外交成绩就是伊核协议，伊朗如果也退出协议，他的外交成绩就基本归零。伊朗目前经济形势不佳，伊核协议作废对其经济会形成冲击。为保政绩、保经济，鲁哈尼任内不会选择退出。但是，强硬派的理解是，伊朗削减核能力之后，美国却没有任何成本地退出了，伊朗还要继续遵守规矩，更显得不公平。所以，美国退出伊核协议间接宣告了鲁哈尼与扎里夫的外交路线破产。伊朗最后会不会做出强烈反应只是一个时间问题。

范鸿达：美国毕竟是当今世界头号而且是霸权国家，对其它国家尤其是欧洲各国具有较大的影响力。一旦美国真的提升对伊朗的制裁等级，我想欧洲那些国家很有可能会配合。通过在伊朗的长期考察，我发现在执行对外政策时伊朗国内往往很难形成统一意见。这种情况也会让欧洲国家在和伊朗打交道时感到不太顺利，客观上也会推动这些国家在对伊朗恢复制裁的问题上最后还是和美国站到一起。

伊朗还会忍多久？

新闻晨报：特朗普新任命的国家安全顾问博尔顿曾经扬言要颠覆伊朗政权。在退出伊核协议以及对伊朗实施“最高等级”经济制裁之余，美方还会不会有更加激烈的举动？

田文林：退出协议应该只是一个开始。特朗普和他的团队都极端反伊朗，就协议本身而言，他们认为伊朗占了便宜、美国吃了亏。和奥巴马时期有所不同，特朗普又有了颠覆伊朗政权的想法，他可能想通过加大经济制裁的方式拖垮伊朗政权。经济制裁是一方面，不排除未来还会有外交孤立、军事恐吓。

范鸿达：目前美国对伊朗政策的选项应该还仅限于退出伊核协议以及随之而来的制裁，采取战争或者其它更激烈的举动，我认为可能性不是太大。

新闻晨报：对于美国退出伊核协议或者伊核协议彻底作废的后果，大家最担心的是中东陷入核军备竞赛。伊朗过去声称无意发展核武，但是，伊核协议的崩溃是否会促使其理直气壮地发展核武？其实力离跨越核门槛有多近？

田文林：重新启动核计划就意味着伊朗也退出了核协议。欧盟三国与中俄会不会支持它？就不好说了。有可能它最后会变得很孤立。第二个麻烦是美国和以色列绝不会允许伊朗发展核武，之前伊朗之所以到了最后一步没有突破，就是因为担心，一旦制造出核武，会遭受美国和以色列的军事打击。现在它首先面临的一个问题是，把3.67%的铀浓缩浓度恢复到20%，这个过程会非常敏感，更不用说提高到90%以上的武器级浓缩铀。鲁哈尼政府声称的“重启核活动”只是说说而已，但是，未来如果出现内贾德似的人物，恐怕就是说启动就启动了。

范鸿达：美国退出伊核让以伊朗的强硬派获得了更大发言权，现在他们的声音响彻伊朗，在议会已经出现焚烧美国国旗的愤怒行为。作为伊核协议最有力的推动者，温和派的鲁哈尼总统显然面临很大压力。但是，转而发展核武的可能性不是很大。伊朗国家发展正举步维艰，靠自身很难解决国内问题，仍然寄希望于和外部世界合作。进行核武研制不仅会被美国阻止，欧洲三国与中俄也可能会反对。以色列现已具备核打击能力，假设伊朗也拥有核武，中东会呈现恐怖的场景。假如核武器再落入极端势力之手，对区域乃至世界和平都将是巨大的威胁。

美国留下了什么？

新闻晨报：英国广播公司撰文分析特朗普退出伊核协议的原因时主要集中于清除奥巴马政治遗产、做内塔尼亚胡的坚实后盾以及白宫核心层大换血这三个方面。您觉得最直接的原因是什么？

范鸿达：首先还是因为特朗普的政治理念有别于以奥巴马、希拉里为代表的精英群体。其次是他对国内利益诉求的看重超过了以往任何一届美国总统，他认为美国并没有从伊核协议中获得应得的利益。第三是外部因素的推动，即犹太院外集团和以色列、沙特等国的推动。

田文林：最直接的还是“美国第一”。“美国第一”的实际体现就是单边主义，只要让我的利益最大化，其它任何因素都不管。而且反伊朗、亲以色列也是他的一大情结。但是，商人出身的特朗普对利益最大化的考虑局限于眼前利益。1994年，美国与朝鲜签署朝核框架协议，朝鲜停止核反应堆活动，美国却出尔反尔，没有给朝鲜提供氢反应堆，而且又单边地废除了这一协议，之后朝鲜再也不愿意和美国谈核协议了，最终发展出核武。伊朗现在面临同样的处境，一旦强硬派上台，重启核活动，就会是一条不归路。

新闻晨报：白宫记者会上，有人问退出伊核协议是否也在给朝鲜传递某种讯号，博尔顿说，特朗普总统要的是真协议。这种执念是否也会被贯彻到接下来的朝美会谈？

田文林：朝鲜绝对不会放弃核武。正是因为拥核，特朗普才愿意来见。美国实际上就是欺软怕硬，伊朗肯定也得出了这样一个结论。朝鲜发展出核武，美国愿意跟它谈，伊朗停炼浓缩铀，美国却废除核协议，反过来还要制裁伊朗。这种教训不只是对朝鲜、伊朗，对所有国家都是一样的。大家会认为，对美国不要抱有太多的幻想，靠自己才是正道。