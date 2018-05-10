下一步,美如何恢复对伊制裁？

杨舒怡（新华社专特稿）

美国政府以８日退出伊朗核问题全面协议为铺垫，预计将按步骤恢复对伊朗的制裁。

涉及不同行业和领域，美方分别设置90天、180天两种过渡期，制裁措施将在过渡期结束后正式恢复。按照美国财政部的说法，美方意在给予企业和其他实体足够时间调整，尽快“了结”与伊朗之间的业务往来或者在伊朗境内的商业活动。

——90天过渡期

路透社报道，90天过渡期8月6日截止。

这一过渡期结束后，美国将重新禁止伊朗政府购买美元； 制裁伊朗黄金和贵金属交易； 禁止与伊朗之间涉及石墨、金属矿产或半成品、煤、与工业相关软件的贸易活动。

另外，美国将禁止进口波斯地毯和食品，以及制裁与此相关的特定金融业务。

特朗普8日讲话后，美国财政部随后披露将禁止美欧企业向伊朗出售波音和空中客车客机。财政部长史蒂文·姆努钦介绍，这一制裁措施适用90天过渡期。

——180天过渡期

180天过渡期11月4日截止，主要适用于能源领域和保险行业。

美方将恢复制裁伊朗国家石油公司以及其他多家能源企业，禁止购买伊朗石油、石油制品和石化产品。伊朗航运业和造船业将重新遭受美方制裁。

外国金融机构如果与伊朗中央银行有业务往来，或者与美方2012年一份“黑名单”列出的伊朗其他金融机构有业务往来，将受到美制裁。

另外，截至2016年1月16日由美方列入制裁“黑名单”的个人，美方将在180天过渡期结束后“视情况而定”，可能恢复对他们施加制裁。