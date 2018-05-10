本市减轻企业负担“放大招”，将实施18项政策举措-今年预计新增减负约500亿元

晨报记者 杨天弘

减税、降费、降低人工成本、降低物流成本……记者从昨天举行的市政府新闻发布会上获悉，上海将全面贯彻国家降成本总体要求，今年将实施9方面18项政策举措，预计新增减负500亿元左右，另清退保证金约142亿元。

不会影响社保待遇

本市人社部门将实行继续阶段性降低失业保险费率、阶段性降低工伤保险费率、扩大失业保险援企稳岗政策范围、暂停征收企业欠薪保障费等政策。此次实施的措施经过周密测算和慎重研究，不会影响社保基金长期可持续和参保人员的社保待遇。

市人社局副局长费予清在回答记者问题时表示，政府会加强监督，尽可能让符合条件的企业都享受到补贴政策，同时加强监管，对于僵尸企业、严重违规的企业严格把关、坚决不给补贴。另外，他表示，推出暂停征收企业欠薪保障金等措施，是在确保社保基金安全的情况下减负降费的，绝对不影响参保人员待遇。

据介绍，自今年5月1日起，对纳税人发生增值税应税销售行为或进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。统一增值税小规模纳税人标准，并对实施部分企业未抵扣完的进项税额一次性退还政策。

市政府副秘书长、市发改委主任马春雷在介绍2018年本市减轻企业负担措施有关情况中表示，本市还将降低残保金征缴水平，将残保金征收标准上限从本市社平工资的3倍降至2倍。减负政策还将解决电力接入最后1公里问题，研究城市道路挖掘修复费优惠方案； 推进内外资企业政策统一，停止对租赁房屋、场地使用土地的外资企业征收土地使用费；降低药品、医疗器械产品注册费30%； 规范特种设备检验检测费收费项目，总体降标30%左右； 完善单位生活垃圾处置费差异化收费以及政策规范中介服务收费等等。

助企业降低多项成本

同时，将帮助企业降低人工、物流、能源、融资及资金周转等成本。

会上提到，将降低工伤保险费率，将工伤保险基准费率下调50%，期限为1年，下调后本市平均费率为0.22%左右。将阶段性下调失业保险费率0.5个百分点的政策执行期限，延长至2019年4月30日；扩大失业保险援企稳岗政策覆盖面，对符合条件的用人单位按该单位及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的50%给予稳岗补贴；暂停征收企业欠薪保障金，对企业暂停征收欠薪保障金。