本市全力加强首届中国国际进口博览会交通保障-12条配套道路建设9月底前完成

记者 钟 晖

晨报讯 首届中国国际进口博览会的召开已经进入倒计时。记者昨天从市交通委获悉，全市交通系统将举全行业之力，为进口博览会的成功举办提供安全、有序、便捷、高效的交通组织保障。目前国展中心外围S26入城段、诸光路地道、天山西路、汇龙路等10项12条配套道路建设，项目均已开工，计划9月底前全部完成。

交通委说，本次进口博览会，国家会展中心将突破车展的客流规模。同时，本次进口博览会还衔接秋季广交会的举办，可能会有部分客商从广州临时转来上海继续采购，对客流也增加了不确定性。

目前，国家会展中心所处区域是上海发展的外围区域。周边交通配套尚不完善，轨道交通压力较大。停车资源也相对紧缺，周边配套可提供的停车位约9000个，距会展需求还有一定的缺口。同时，相关标志标识有待整体规划和设计，部分道路建设和管理需要加强。

市交通委表示，将按照体现上海交通“最高标准、最佳水平”的总体思路，迅速开展行动，全力做好首届中国国际进口博览会交通组织保障。

[保障措施]

●加快工程建设

10项12条配套道路建设计划9月底前全部完成

●加强环境整治

涉及沪青平公路、北翟路、S20等部分路段附属设施完善、申字形高架绿化整治和景观提升、道路小改小革、P5临时停车场改造等16项。目前，S20大修已开工，其余项目也计划9月底前基本完成。

●完善运行保障

将建设交通信息平台。轨道交通、地面公交、出租车等将有组织保障；轨交3线增能、适配和重要站点进出客流组织有保障； 增设国展中心周边接驳线路；酒店班车、定制班车组织运行和国展中心周边出租车蓄车点、上客点管理工作；维护国展中心及周边的交通运行秩序，开展违规违法运营行为整治； 建立一体化交通指挥平台，保障日常运营指挥协调。

●提升服务水平

围绕工程项目建设、道路设施提标和交通服务保障三个重点领域，开展立功竞赛活动，展示行业的技术水平和服务面貌。通过在公交、出租、路政行业组织开展“最美窗口评选”，提升窗口服务水平。