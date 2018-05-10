上海老品牌仍能引领潮流-首届中国自主品牌博览会今日开幕，上海老品牌展示雄厚实力

晨报记者 谢 竲 张 立 胡 迎

上海的老品牌，承载着几代中国人的温暖记忆，积淀的是上海作为一座商业城市巨大的魅力和影响力。

在今日开幕的首届中国自主品牌博览会上，上海馆通过对上海服务、上海制造、上海购物、上海文化、上海科创五大板块，讲述、演绎了上海品牌的“前世今生”。走访中记者注意到，在建国初期杏花楼手工月饼使用的制模、“18个褶子、体重9克”的南翔小笼、曾经拿下美国旧金山巴拿马世博会金奖的双妹“粉嫩膏”等记忆中的“味道”旁，更多老品牌通过一件或几件简单的展品，讲述了品牌在近年来寻求突破、全力创新的一个个鲜活故事。

传承工匠精神

无论是沪上老牌女明星留下的倩影，还是电影《花样年华》中苏丽珍26件旗袍的“换装秀”，都以其流动的韵律、独特的设计，将女性贤淑、典雅、温柔、清丽的气质发挥得淋漓尽致。都说好旗袍需要量身定制，而定做旗袍，不得不说到上海“龙凤”。

在中国自主品牌博览会上海馆内，一件名为“龙飞凤舞”的旗袍静静地展示在一角，正红底色在灯光的映衬下娇娆艳丽，用金线细细描绘的一龙一凤活灵活现；式样繁复的凤尾扣线条流畅，在面料的包裹下竟然仅以一根铜线打底。

“要制作这样一件旗袍，需要一位经验丰富的老师傅花一个多月。”据工作人员介绍，掌握制作旗袍的相应工艺，至少需要二三十年以上的潜心钻研，而目前龙凤旗袍品牌旗下如此资深的大师仅有五六位，“由于制作的要求较高，所以我们单件旗袍价格在万元以上的订单每月只能接收10单左右。”

老品牌在坚守的过程中，也格外看中新生力量的注入。为了培养传统工艺的接班人，企业也逐步开展与部分职校的合作，从中挑选出心灵手巧的接班人。

顺应时代潮流

每个上海人夏天的记忆里，都有一瓶六神花露水。熟悉的瓶身、熟悉的香味、熟悉的清凉，这个创立于1990年的品牌，却有着与“90后”不甚符合的底蕴厚度。

打开六神天猫旗舰店的页面，“记忆中妈妈的味道”的经典花露水并没有占据很大的篇幅，相反，配合母亲节宣传的粉色背景、首屏上设计清雅的新品形象，无不透露着年轻鲜活的能量。据悉，此次的“清馨香氛系列”共推出了樱花、蔷薇、马鞭草和熏衣草四种香型，包含了花露水、沐浴露和香皂三个品类。“这个系列产品主打的就是自然、有活力，同时也充满创造力。重点针对的就是时下的年轻消费群体，各种香型的确定都经过前期系统的调研和专业调制。”工作人员介绍说。

老品牌的创新之路并不容易，需要挖掘经典产品的延伸性是一个不折不扣的好方法。益民食品集团将旗下的经典产品“三色杯”从原来经典的香草、草莓、巧克力三种口味，演化出“百香果+香草+咖啡”的新组合。集团运营管理中心副总经理顾旭乾表示，三色杯口味的最终选定，经历了多轮测试、筛选，包括蜜瓜、芒果、菠萝、紫薯等都曾在备选行列，最后综合考虑了流行性与口味搭配的整体协调性，才最终定下现在的咖啡和百香果口味。

此次中国自主品牌博览会上，自带“IP属性”的“熊小白”作为“白雪冰砖”、“白熊冰砖”的升级版，也带着包括手机壳、电脑包、餐垫等设计精美的周边产品闪亮登场。转“冰砖”为“雪糕”，为了控制热量稍稍减了分量，相比传统“冰砖”，口感更纯厚细腻，还增加了时下流行的芝士、草莓酸奶口味，试销仅2个月就卖出约50万支。此外，市民朋友最熟悉的“血糯米雪糕”也将配上芡实、莲子，和“蜂蜜燕麦雪糕”、“薏米红豆雪糕”两位新“兄弟”登陆今年夏天的冷饮市场。

积极“走出去”

沉寂了多年，重新回到人们视线中的蝴蝶牌缝纫机突然变了模样——机身略微变大，颜色由黑转白，甚至还多了一块“电子屏”。去年上市的蝴蝶牌无线操控家用缝绣一体机，将移动互联网技术融入传统缝制设备制造行业中，将移动端APP和电脑绣花机通过互联网和云计算机技术相结合，使用户可以通过无线网络为绣花机提供刺绣元素，无线操控家用绣花机，填补了该技术领域的空白。

作为中国第一家缝纫机制造商，曾创造过辉煌经营业绩的上工申贝从十年前起，积极制定了走“精品化、智能化、差异化”道路的经营发展战略。记者从上工申贝（集团）股份有限公司相关负责人处了解到，2005年，作为国家“走出去”战略的积极响应者，上工申贝通过全资子公司“上工欧洲”成功收购了德国杜克普·爱华股份有限公司，开始了国际化经营；2013年3月与7月，上工申贝又成功收购了德国的百年老店百福公司及工业缝制自动化应用领域全球领先的企业KSL公司，迅速获取包括3D缝纫技术在内的世界顶级缝制技术，巩固了公司在自动缝制技术领域处于全球第一以及在产销规模上处于全国第一和全球前三的地位，并为赶超全球第一奠定了良好的基础。