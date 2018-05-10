庆祝改革开放40年大型主题采访活动启动

本报深圳5月9日电 （记者白之羽、陈凌）由中宣部组织的“壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年”大型主题采访活动日前在深圳举行。来自中央媒体、部分地方媒体的百余名记者，在5月7日至9日的3天时间里，走访了蛇口改革开放博物馆、罗湖渔民村、国家基因库等机构场所，了解深圳改革开放40年以来取得的辉煌成就和成功经验。

在蛇口改革开放博物馆，记者按下互动按钮，亲身感受改革开放“开山炮”的巨响；在高科技企业云天励飞公司，“秒级人脸搜索”技术在两年时间内协助龙岗公安破获各类案件4000余起；在南方科技大学，开放的创业政策允许全职教师一周可以有一天在校外从事科技成果转化工作……中央广播电视总台中国之声记者管永超说，“一段段影像资料、一个个创新成果，不仅给人以直观的视觉冲击，更给人以强烈的心灵触动。”

刚刚过去的4月27日是前海蛇口自贸片区挂牌三周年纪念日。短短三年，前海这块15平方公里的土地已经成为我国发展最快、效益最好的区域。深圳商报记者江南鸾在了解了前海这几年的发展变化后说，“从‘一张白纸’到‘最美最好的图画’的蝶变，正是‘改革不停顿，开放不止步’最直接的体现。”

据了解，在本次大型主题采访活动中，中央和地方主要媒体将以蹲点调研和集中采访相结合的方式，赴全国各地开展采访报道，生动展示改革开放奋斗历程和伟大成就。